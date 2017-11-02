Кин: «Если бы „Ливерпуль“ играл у меня в саду, я бы не смотрел»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин не в восторге от нынешнего состояния «Ливерпуля». Ирландец перефразировал известную фразу экс-наставника «красных» Билла Шенкли, который ранее сказал следующее: «Если бы „Эвертон“ играл в моем саду под моими окнами, то я бы задернул шторы».

«Если бы „Ливерпуль“ играл у меня в саду, я бы не смотрел. Трудно восхищаться их игрой. Считаю, они идут дорогой в никуда. Снова же, „Ливерпуль“ - вполне симпатичная команда, но в конце сезона они опять останутся без титулов и трофеев.

Особо ничего не скажешь. Они просто дрейфуют. Дрейфуют в никуда», - заявил Кин.

Накануне в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил «Марибор».

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