Полузащитник «Шерифа»: «Мы можем выйти из группы»

Хавбек «Шерифа» Вилфрид Балима оценил шансы молдавского клуба на выход из группы Лиги Европы.

«Думаю, в этом году мы можем выйти из группы. Но борьба будет идти до последнего тура. В прошлый раз мы едва не вышли в плей-офф. Надо было лишь обыграть „Анжи“, но мы сыграли вничью в России. В этом сезоне у нас хорошие шансы на выход из группы».

Сегодня клуб из Тирасполя сыграет с московским «Локомотивом». В первом матче между командами была зафиксирована ничья (1:1).

«Шериф» все 3 матча сыграл вничью и занимает на данный момент третье место в своей группе.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте