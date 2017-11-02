Дайч в понедельник может возглавить «Эвертон»

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч в начале следующей недели может встать у руля «Эвертона».

Дайч является лучшей кандидатурой по мнению владельца «ирисок» Фарада Мошири, поэтому клуб готов выплатить «Бернли» сумму отступных за тренера в размере 2,5 млн фунтов.

Также накануне прошли переговоры с Сэмом Эллардайсом, но приоритет отдается именно Дайчу, поскольку он считается более долгосрочным вариантом.

Ранее «Эвертон» уволил Рональда Кумана. После 10 туров АПЛ команда занимает 18-ю строчку в таблице.

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