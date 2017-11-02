Новым наставником «Ахмата» может стать бразилец

«Ахмат», ранее лишившийся главного тренера. контактировал с бразильским специалистом Милтоном Мендесом. Об этом сообщил сам 52-летний специалист.

«Ко мне обратились представители „Ахмата“ и спросили, интересна ли мне эта работа. Я ответил, что у меня есть желание поработать в Европе. Рад, что бразильские тренеры вновь интересны в Европе».

Последним местом работы Мендеса был «Васку да Гама». Ранее Мендес также возглавлял «Атлетико Паранаэнсе», «Парану», «Феровиарию», японскую «Касиву Рейсол» и катарскую «Аль-Шаханию».

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