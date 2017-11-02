Под Уткиным сломалось кресло во время прямого эфира

Известный комментатор Василий Уткин, который на данный момент на телевидении не работает, проломил стул прямо во время радиоэфира.

«Обязательно посмотрите этот момент в подкасте. Подо мной сломалось кресло. Это восхитительно. Здесь это произошло в первый раз, а вообще - нет. Я вешу чуть больше 150 кг сейчас, а кресла обычно рассчитаны на 110. По крайней мере, на камеру это случилось впервые. Я вас поздравляю», - так прокомментировал свое падение Уткин.

Миранчук, конечно, герой, но зачем же стулья ломать?

Василий Уткин и невозмутимый @igorkytmanov каждый четверг только на Спорт FM! pic.twitter.com/EI7dYvVWDY — Спорт FM (@sport_fm) 2 ноября 2017 г.

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