Под Уткиным сломалось кресло во время прямого эфира

Известный комментатор Василий Уткин, который на данный момент на телевидении не работает, проломил стул прямо во время радиоэфира.
«Обязательно посмотрите этот момент в подкасте. Подо мной сломалось кресло. Это восхитительно. Здесь это произошло в первый раз, а вообще - нет. Я вешу чуть больше 150 кг сейчас, а кресла обычно рассчитаны на 110. По крайней мере, на камеру это случилось впервые. Я вас поздравляю», - так прокомментировал свое падение Уткин.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Дотрынделся????? АЖАЖАЖААЖ
Дотрынделся????? АЖАЖАЖААЖ
Пусть у мастера Слуцкого учится0) Тот не только сидит, но и качается умело:)
Пусть у мастера Слуцкого учится0) Тот не только сидит, но и качается умело:)
Пу
Пу-пу-бу ру
Пу-пу-бу-ру-бу
Пур-пу-пу-пу
Пу
Пу-пу-бу ру
Пу-пу-бу-ру-бу
Пур-пу-пу-пу