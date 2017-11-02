По данным СМИ, нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру в «Баварии». Сообщается, что немецкий клуб предпримет попытки подписать игрока уже в ближайшее зимнее трансферное окно. Учитывая тот факт, что лидеры «Баварии» Арьен Роббен и Франк Рибери доигрывают свои последние футбольные годы на высоком уровне, баварской команде необходимо усиление атакующего потенциала. Ранее ходили слухи, что Алексис Санчес может перейти в «Манчестер Сити».

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