Кэйхилл получил травму и рискует не помочь Австралии в стыковых матчах с Гондурасом

Нападающий сборной Австралии Тим Кэйхилл получил повреждение в матче чемпионата Австралии между «Мельбурн Сити» и «Сиднеем».

37-летний игрок, который, тем не менее, остается главной ударной силой «соккеруз», был вынужден покинуть поле на 25-й минуте встречи за клуб после столкновения с защитником соперников Хорди Буийсом.

Кэйхилл, судя по всему, вывихнул лодыжку, и хотя точный диагноз и сроки восстановления футболиста пока неизвестны, он в любом случае рискует пропустить стыковые матчи против сборной Гондураса за право сыграть на чемпионате мира-2018.

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