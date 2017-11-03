«Халл Сити» потерял двух центральных защитников перед матчем с «Шеффилд Юнайтед»

Главному тренеру «Халл Сити» Леониду Слуцкому придется экспериментировать с защитной линией команды в матче 16-го тура Чемпионшипа против «Шеффилд Юнайтед».

Два поражения подряд от «Ноттингема» и «Мидлсбро» увеличили давление на российского специалиста, но на этом проблемы «тигров» не заканчиваются.

В ближайшем матче команда будет вынуждена обойтись без защитников Майкла Гектора (дисквалификация за полученную красную карточку в игре с «Боро») и Ондрея Мазуха (получил травму и выбыл на две недели). Это означает, что в распоряжении Слуцкого осталось лишь два номинальных центрбека - Майкл Доусон и Фикайо Томори.

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