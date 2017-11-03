Канищев: «Могу сказать, что „Зениту“ в матче с „Русенборгом“ повезло»

Экс-хавбек «Зенита» Александр Канищев прокомментировал ничью между «Русенборгом» и «сине-бело-голубыми» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы:

«По той игре, которую показал „Зенит“, ничья - справедливый результат. Могу сказать, что „Зениту“ повезло.

Не затянул ли Манчини с заменами? Он лучше знает, что делать. Не хочу идти против мнения человека, который имеет огромный опыт. Когда сделал — тогда и сделал. Думаю, что игру „Зенита“ освежили не замены. Команде некуда деваться — нужно было отыгрываться. „Зенит“ взвинтил темп, когда замаячило поражение, взял игру в свои руки в последние минуты, стал нагнетать. До этого команда была достаточно расслабленной и вялой. Замены не сильно повлияли на ход матча.

Что касается пенальти, то он был. Мевля явно схватил руками соперника. Так играть нельзя. Если такое нарушение происходит в центре поля — всегда назначают штрафной. Почему не дать пенальти в такой ситуации? Понятно, что игрок „Русенборга“ отпустил мяч, но Мевля сделал явный захват. В моменте с Дзюбой (гол был отменен из-за офсайда), по крайней мере, по телевизионной картинке, не было такой однозначности, как с пенальти. В целом, судья нормально отработал».

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