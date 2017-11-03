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Карпин: «Моя передача на „Первом канале“? Это неправда»

сегодня, 12:48

По информации источника, бывший наставник «Спартака» Валерий Карпин снова трудоустроится на телевидении. Сообщается, что специалист будет вести передачу на «Первом канале», посвященную чемпионату мира.

При этом сам Карпин данную информацию отрицает:

«Моя передача на „Первом“? Это неправда. Планов по трудоустройству у меня пока нет».

Стоит отметить, что накануне генеральный продюсер «Матч ТВ», где Карпин трудился ранееТина Канделаки сообщила, что ей известно новое место работы Карпина, однако уточнять его не стала.

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Все комментарии
удав
сегодня в 13:18
на первом на спорт давно забили,а идти в передачу-однодневку смысла нет для такого "спеца".поэтому поедет Валера в грозный -тренерить
parallels
сегодня в 13:15
канделака, кстати, скоро на версусе будет батлить, приняла вызов. жаль, не от валеры) но будет весело)
Морозовский
сегодня в 13:00
Волера живёт на проценты: мы тут сидим, а денежки идут!
КЭТиК
сегодня в 13:00
А было бы интересно, а то вообще спорта на Первом нет.
311
сегодня в 12:59
Пудель прекрасно смотрелся бы в Дог-шоу например!)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:52
ПОРА БЫ УЖЕ ВАЛЕРУ ПРИВЛЕЧЬ ЗА ТУНЕЯДСТВО
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