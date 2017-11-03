Карпин: «Моя передача на „Первом канале“? Это неправда»

По информации источника, бывший наставник «Спартака» Валерий Карпин снова трудоустроится на телевидении. Сообщается, что специалист будет вести передачу на «Первом канале», посвященную чемпионату мира.

При этом сам Карпин данную информацию отрицает:

«Моя передача на „Первом“? Это неправда. Планов по трудоустройству у меня пока нет».

Стоит отметить, что накануне генеральный продюсер «Матч ТВ», где Карпин трудился ранее, Тина Канделаки сообщила, что ей известно новое место работы Карпина, однако уточнять его не стала.

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