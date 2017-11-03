Арустамян: «Предложение „Арсенала“ ЦСКА по Головину было небольшим, 8-10 млн фунтов»

Комментатор Нобель Арустамян поведал об интересе английских клубов к полузащитнику ЦСКА и сборной России Александру Головину:

«Летом два английских клуба хотели приобрести Головина. Один из них – это „Челси“. Насколько мне известно, возможный переход Александра обсуждали между собой владельцы клубов - Абрамович и Гинер. Однако до конкретных переговоров между клубами дело не дошло.

Второй клуб - „Арсенал“. „Канониры“ весь июль следили за Головиным, и, конечно, он им понравился. Другое дело, что официальное предложение „Арсенал“ сделал лишь в конце августа, за два дня до закрытия трансферного окна. Предложение было небольшим, в районе 8-10 млн фунтов. ЦСКА отказал, ведь клуб не хочет просто так расставаться с Головиным. Кроме того, у „армейцев“ было бы слишком мало времени, чтобы найти Александру замену.

У Головина не гигантская зарплата по российским меркам. В прошлом году он переподписал контракт с ЦСКА, его зарплата чуть меньше 1 млн евро. В ЦСКА понимают, что если Головин удачно выступит на чемпионате мира в России, тот же „Арсенал“ сделает предложение, от которого будет сложно отказаться».

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