«Спортинг» отобрал очки у «Ювентуса»

В матче 4-го тура Лиги чемпионов (группа D) «Ювентус» сыграл вничью со «Спортингом». Отметим, что свой сотый поединок за «бьянконери» провел хорватский нападающий Марио Манджукич.
Лиссабон, стадион «Жозе Алваладе»
«Спортинг» – «Ювентус» – 1:1 (1:0)
Голы: Сезар 20 — Игуаин 79.
«Спортинг»: Патрисиу, Пинто, Коатес, Сильва, Ристовски (Петрович 90+1), Фернандеш, Батталья, Сезар (Палинья 64), Дост (Думбия 82), Акунья, Мартинш.
Главный тренер: Жорже Жезуш.
«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Барцальи, Сандро, Де Шильо (Коста 65), Дибала (Бернардески 82), Хедира (Матюиди 70), Пьянич, Игуаин, Манджукич, Куадрадо.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
Предупреждения: Манджукич 26, Дост 67, Акунья 78, Коатес 80, Куадрадо 89.
Судья: Клеман Турпен.
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