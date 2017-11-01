«Спортинг» отобрал очки у «Ювентуса»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Англия. Чемпионшип
  • Испания. Сегунда
  • Кубок Либертадорес
  • США. МЛС
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 4 тур
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Севилья (до 19)Севилья (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (до 19) (Москва)Спартак М (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
00:35
«Барселона» не смогла распечатать ворота «Олимпиакоса»58
00:35
«Рома» разгромила «Челси» в 4-м туре Лиги чемпионов94
00:35
ЦСКА одержал выездную победу над «Базелем»218
23:35
Братья Березуцкие суммарно провели 1000 матчей за ЦСКА12
16:57
Карасёв рассудит «Локомотив» и ЦСКА, а также другие назначения на матчи 16-го тура РФПЛ47
01:18
Вернблум: «Выход Дзагоева позволил ЦСКА добиться победы над „Базелем“»3
01:04
Эль-Шаарави: «Есть вечера, которые запоминаются на всю жизнь»2
00:41
«Бавария» обыграла «Селтик»6
00:40
ПСЖ разгромил «Андерлехт»13
00:39
«Халл Сити» уступил «Мидлсбро»5
00:38
«Атлетико» дома не смог обыграть «Карабах»34
00:37
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бенфику»15
00:18
Марсело: «„Реал“ выровняет игру, не сходите с ума»1
00:11
Акинфеев пропустил гол в 43-м матче основного этапа ЛЧ подряд47
23:53
Свилар стал самым молодым голкипером Лиги чемпионов, совершившим автогол2
23:49
Почеттино: «Каждый матч - отличная возможность проявить себя»0
23:44
Гвардиола: «С чего бы нам играть на ничью в матче с „Наполи“?»1
23:24
Эль-Шаарави забил самый быстрый гол «Ромы» в ЛЧ — на 38-й секунде2
23:11
Сильва: «Думаю о победе в Лиге чемпионов каждый день»7
22:47
Месси вышел на 10-е место по количеству матчей в Лиге чемпионов5
22:36
Зидан: «Люблю, когда всё становится трудным»5
22:34
Каррера: «Устроит ли нас ничья с „Севильей“? Игра покажет»13
22:25
Манджукич проведет 100-й матч за «Ювентус»1
22:25
Дмитрий Комбаров: «Хотим обыграть „Севилью“ и выйти в следующий круг»8
22:18
Милнер: «Не могу сказать, что „Ливерпулю“ мешает участие в Лиге чемпионов»0

«Спортинг» отобрал очки у «Ювентуса»

сегодня, 00:38
СпортингСпортинг1 : 1ЮвентусЮвентусМатч завершен

В матче 4-го тура Лиги чемпионов (группа D) «Ювентус» сыграл вничью со «Спортингом». Отметим, что свой сотый поединок за «бьянконери» провел хорватский нападающий Марио Манджукич.

Лиссабон, стадион «Жозе Алваладе»

«Спортинг» – «Ювентус» – 1:1 (1:0)
Голы: Сезар 20Игуаин 79.

«Спортинг»: Патрисиу, Пинто, Коатес, Сильва, Ристовски (Петрович 90+1), Фернандеш, Батталья, Сезар (Палинья 64), Дост (Думбия 82), Акунья, Мартинш.
Главный тренер: Жорже Жезуш.

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Барцальи, Сандро, Де Шильо (Коста 65), Дибала (Бернардески 82), Хедира (Матюиди 70), Пьянич, Игуаин, Манджукич, Куадрадо.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Предупреждения: Манджукич 26, Дост 67, Акунья 78, Коатес 80, Куадрадо 89.

Судья: Клеман Турпен.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Чемпионский клык 2
сегодня в 01:10
Сейчас главное дома не отпустить мусорянов. В плей-офф Лиги пойдет тактическая игра на вылет, будем всех вертеть на клыкане.
05 dag
сегодня в 01:06
Игра ужасная в первом тайме! просто плохо во втором ! Но и этого хватило для ничьей. Разочаровала игрой сегодня любимая команда! Форма Юве ! Мы не мы без проблем в группе , с давних пор это стиль Юве, к сожалению!
773sergeytank
сегодня в 00:56
Эх, бaлбесы.. Большое разочарование как результатом так и игрой.
juvenale
сегодня в 00:52
Мда игры вообще нет....если бы проиграли,то скорее всего не выходили бы дальше,а так еще поборемся
95-shishani-95
сегодня в 00:48
Мдаа... У Юве походу серьезные проблемы в игре!
Горбатого могила исправит
сегодня в 00:47
Жирный оставил нас в ЛЧ. Не знаю зачем. Если весной не случится чуда, вылетим от первого встречного.
Y.N.W.A.
сегодня в 00:43
Скорее наоборот. Юве нынешний слабее прошлогоднего выглядит.
DJIIN
сегодня в 00:43
Молимся бабуля на спортинг чтобы он победил греков...
DJIIN
сегодня в 00:40
Аха-ах..Княгинь в печали )))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100