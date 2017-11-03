Венгер: «Мы немного расстроены, но это справедливая ничья»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвёл итоги домашней встречи с «Црвеной Звездой» (0:0) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы:

«Думаю, что соперник начал эту встречу лучше. Сегодня они сыграли отлично. Темп их игры был высок, они опасно атаковали и хорошо оборонялись.

Во втором тайме я почувствовал, что мы стали гораздо больше владеть мячом, чем в первом тайме, но нам не хватало качественного завершения атак. Мы немного разочарованы, но, в целом, я должен признать, что нулевая ничья – справедливый результат.

Хотим победить в оставшихся двух встречах. Думаю, против „Кёльна“ и БАТЭ мы выставим схожий состав».

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