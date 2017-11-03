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«Кёльн» добился волевой победы над БАТЭ, команды забили на двоих 7 мячей0

Ермакович: «БАТЭ нельзя допускать столько ошибок с таким соперником»

сегодня, 04:54
КельнКельн5 : 2БАТЭБАТЭМатч завершен

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал поражение своей команды от «Кёльна» (2:5) в матче группового раунда Лиги Европы:

«Чтобы рассчитывать на что-то в противостоянии с таким соперником, конечно же, нельзя допускать столько ошибок и настолько плохо играть в обороне. Естественно, первый тайм складывался неплохо. Мы забили два мяча, хозяева стали атаковать, мы получили пространство. Но, вместо того чтобы этим воспользоваться, наоборот, пропустили на переходах из пяти мячей три. И ещё два – со стандартов».

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