«Манчестер Сити» поспорит с «Ювентусом» за Джана

«Манчестер Сити» включился в борьбу за полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана, у которого следующим летом истекает контракт с клубом.

Как утверждает источник, «горожане» готовы перебить предложение «Ювентуса», предлагающего Джану € 4.5 млн в год.

Отмечается, что несмотря на интерес «Ман Сити», туринский клуб не намерен менять свой план по приобретению 23-летнего игрока сборной Германии. Даже если «Ливерпуль» будет готов отпустить игрока в январе, «бьянконери» намерены ждать истечения контракта, что подписать футболиста на бесплатной основе.

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