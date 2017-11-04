Вальверде: «Английские клубы, безусловно, стали сильнее»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что клубы английской Премьер-Лиги заметно прибавили по сравнению с прошлыми сезонами:

«Английские клубы, безусловно, стали сильнее. В последние годы они не могли так доминировать [в Лиге чемпионов]. Я собирался упомянуть и Лигу Европы, но МЮ выиграл её в прошлом сезоне.

Английские команды всегда будут где-то там, на вершине. У них много денег, классные игроки и отличная футбольная история.

Не думаю, что это говорит о том, что снизился уровень испанских клубов. В прошлом году сильнее были испанские команды, в этом – английские».

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