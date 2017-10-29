Соуза и Маццарри претендуют на пост главного тренера «Милана»

Как сообщает итальянская пресса, на роль нового главного тренера «Милана» претендуют Вальтер Маццарри и Паулу Соуза. В последние несколько недель миланский клуб испытывает некоторые проблемы с игровой формой и показывают неубедительную игру. Исходя из чего становится вероятным, что нынешний наставник «Милана» Винченцо Монтелло может быть уволен в самое ближайшее время.



Напомним, что в центральном поединке 11-го тура Серии А «Ювентус» обыграл «Милан».

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