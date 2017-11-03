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«Спартак» начал продажу билетов на матч с ЦСКА

сегодня, 17:25
СпартакСпартак-:-ЦСКАЦСКА10.12.2017 в 16:30 Не начался

Стартовала продажа билетов на матч 20-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА. Игра состоится на «Открытие Арене» 10 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени. Каждый болельщик сможет приобрести не более двух билетов в руки. Самый дешевый билет 1-й категории обойдется в 1 500 рублей.

Напомним, что накануне «Спартак» уступил «Севилье» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
LOpp
сегодня в 18:28
Зе Луиш вернулся, и снова Безрукову отгрузит как минимум двушку.
makkie
сегодня в 18:27
Сколько злых коней на ветке - Зе Луиша на вас нет!
cska.78
сегодня в 18:23
Рыл надо обыгрывать, слишком высоко они на своем 6 месте!
ziborock ответил parallels
сегодня в 18:01
parallels:
снова 0:4 будет, как во время первой инспекции открывашки конями. вангую, что после игры у спартачей начнётся срочная и затяжная подготовка к новому году.
Ваши еще 1 октября начали к Новому Году готовиться! За 6 последних игр одна победа)))
drug01
сегодня в 17:46
Что то рано начали продавать. ......
sir-5
сегодня в 17:38
А 11 декабря "Капитан-похороны" лично выдаёт талоны на на участие в церемонии погребения последней надежды клуба.
The Frei
сегодня в 17:37
На открывалке играем? Значит Спартаку сложно придется, Цска почти все очки дома теряет.
Блоссия
сегодня в 17:35
Не раздают как некоторые.
parallels
сегодня в 17:34
снова 0:4 будет, как во время первой инспекции открывашки конями.
вангую, что после игры у спартачей начнётся срочная и затяжная подготовка к новому году.
cpartak60
сегодня в 17:33
ждем победу спартака!
RussianHorse
сегодня в 17:33
«Займи своё место в истории» гласит свинопостер на сайте. Они станут свидетелями очередных 1:5.
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