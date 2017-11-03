«Спартак» начал продажу билетов на матч с ЦСКА

Стартовала продажа билетов на матч 20-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА. Игра состоится на «Открытие Арене» 10 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени. Каждый болельщик сможет приобрести не более двух билетов в руки. Самый дешевый билет 1-й категории обойдется в 1 500 рублей.

Напомним, что накануне «Спартак» уступил «Севилье» в Лиге чемпионов.

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