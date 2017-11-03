Режиссер Эмир Кустурица сыграет в футбол с правительством Московской области

Знаменитый сербский режиссер, обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Эмир Кустурица намерен сыграть в футбол против правительства Московской области. В составе российского коллектива выступят руководитель Администрации Губернатора Михаил Кузнецов и Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Команда 62-летнего деятеля кино будет состоять из участников его музыкальной группы «No smoking orchestra». 5 ноября коллектив даст концерт в Государственном Кремлевском Дворце.

Товарищеская встреча состоится 6 ноября в Балашихе на стадионе «Метеор» в 13:00 по московскому времени.

Напомним, что Кустурица в 2008-м году снял документальный фильм о жизни великого аргентинского футболиста Диего Марадоны.

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