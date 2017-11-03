УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Зенита»

УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении «Зенита» по итогам матча Лиги Европы с «Русенборгом» (1:1).
Обвинения в адрес «Зенита» касаются использования болельщиками клуба пиротехнических изделий. Кроме того, российский клуб может быть наказан за бросание посторонних предметов болельщиками на поле и за причинение ущерба стадиону.
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Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА приняла решение наказать ЦСКА тремя домашними матчами еврокубков без зрителей, штрафом в размере € 200 тыс. и закрытием гостевого сектора на двух матчах группового этапа Лиги чемпионов
Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА приняла решение наказать ЦСКА тремя домашними матчами еврокубков без зрителей, штрафом в размере € 200 тыс. и закрытием гостевого сектора на двух матчах группового этапа Лиги чемпионов