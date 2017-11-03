УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Зенита»

УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении «Зенита» по итогам матча Лиги Европы с «Русенборгом» (1:1).

Обвинения в адрес «Зенита» касаются использования болельщиками клуба пиротехнических изделий. Кроме того, российский клуб может быть наказан за бросание посторонних предметов болельщиками на поле и за причинение ущерба стадиону.

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