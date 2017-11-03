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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Зенита»

сегодня, 18:09
РусенборгРусенборг1 : 1ЗенитЗенитМатч завершен

УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении «Зенита» по итогам матча Лиги Европы с «Русенборгом» (1:1).

Обвинения в адрес «Зенита» касаются использования болельщиками клуба пиротехнических изделий. Кроме того, российский клуб может быть наказан за бросание посторонних предметов болельщиками на поле и за причинение ущерба стадиону.

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Все комментарии
Аргeнтинeц
сегодня в 18:32
Понятно и ежу: если на поле бросали посторонние предметы - поле не подготовлено для боления
vm777 ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 18:25
Дед за ЦСКА:
Это не украшает российский футбол в глазах европейцев. А ещё культурная столица, а болельщики ведут себя как спартаковские св....Пардон.
Сегодня, 3 октября, состоялось рассмотрение дисциплинарного дела в отношении московского ЦСКА по поводу беспорядков, устроенных болельщиками «армейцев» во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянской «Ромой» в Риме. Напомним, что в отношении ЦСКА дело было открыто по поводу расистского поведения болельщиков, беспорядков на трибунах и использования болельщиками пиротехники.
Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА приняла решение наказать ЦСКА тремя домашними матчами еврокубков без зрителей, штрафом в размере € 200 тыс. и закрытием гостевого сектора на двух матчах группового этапа Лиги чемпионов
Colonist
сегодня в 18:24
Норвежские бакланы - гады! подставили клуб...
Шуnя771
сегодня в 18:21
Мелочи, лишь бы не пришили дело "Расизм"!)
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:21
Это не украшает российский футбол в глазах европейцев. А ещё культурная столица, а болельщики ведут себя как спартаковские св....Пардон.
eaguar
сегодня в 18:15
Нечего было кресла ломать .
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