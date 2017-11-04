В матче 21-го тура ФНЛ «Тамбов» на выезде разгромил «Спартак-2». В другом матче тура «Олимпиец» разделил очки с «Томью».
Москва. Стадион «Спартак».
«Спартак-2» - «Тамбов» - 0:3 (0:2)
Голы: Гультяев 10, Часовских 24, Мурнин 71.
«Спартак-2»: Максименко, Сокол, Хомуха, Лихачев, Мамин, Красильниченко, Щербаков (Цыганков 76), Пантелеев, Ломовицкий, Нимели (Сиди 46), Сакала.
Главный тренер: Дмитрий Гунько.
«Тамбов»: Смирнов, Быстров, Горбатюк, Шляков, Гультяев, Шевчук (Игнатович 59), Чернышев, Младен, Дутов, Мурнин (Рыжков 75), Часовских (Скворцов 72).
Главный тренер: Андрей Талалаев.
Предупреждения: Гультяев 11, Лихачев 65, Сакала 90.
Судья: Евгений Кукуляк.
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