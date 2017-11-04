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Нападающий «Луча»: «Можно сказать, что футбол во Владивостоке загибается»

сегодня, 19:08

Нападающий «Луча-Энергии» Андрей Мязин рассказал о плачевной финансовой ситуации в клубе. По словам игрока, если руководство «Луча» не пойдет на контакт, футболисты самовольно покинут расположение клуба.

«Можно сказать, что футбол во Владивостоке загибается. Это касается не только нас, но и детской школы. Вообще всей сферы под названием „Луч-Энергия“. Дело не только в задержке наших зарплат. Например, мальчишки сейчас тренируются только по три раза в неделю. Родители сами это оплачивают. Мы здесь живем, можно сказать, на краю света. Нас всех пригласили в команду, и сейчас нет вообще ничего для футбола: ни подготовки к матчам, ни тренировок, ни нормальных выездов.

Последний раз получали зарплату за июль, а сейчас пошел ноябрь, и вообще ничего не видим. Премиальные людям и за прошлый сезон еще не отдали. Дело и в организации, и в бытовых вопросах. За квартиру надо платить, питания нет вообще никакого, футбольная база скоро развалится. Нет никакого восстановления после матчей, никакой подготовки к тренировкам и играм, даже, к примеру, мази, которой футболисты пользуются перед выходом на поле. Нет заездов перед встречами на сборы, просто ничего.

Много кто готов уехать. Наш тренер перед каждым занятием спрашивает, у кого какие проблемы. Сказал, что не будет штрафовать, если кто-то не может работать. Он понимает, что у всех свои проблемы. Мы провели акцию и посмотрим, какой будет отклик со стороны руководства. Что нам скажут. Если ничего – занимаем деньги на билеты и улетаем. Ждем сейчас конкретики, а не того, что в будущем, декабре, феврале нам заплатят».

Сегодня футболисты задержали матч 21-го тура ФНЛ с «Химками» на 15 минут, протестуя против долгов по зарплате.

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Все комментарии
нечитайло
сегодня в 19:52
где правят деньги, там ничего нет
Александр Северный
сегодня в 19:49
Жаль, что симоняны и кукуяны футбол в России уничтожают.
nikoladolgov
сегодня в 19:47
Можно сказать что футбола в России нет, есть группа жуликов в РФС, которые грабят страну.
RDeanW ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:37
Сергеевич вернулся 1:
Ну а чё ребята..Дальний Восток не наша страна что ли..ну давайте скинимся что ли? Неужели мы простые болелы не поможем? Поддержим? пусть на соккере скинут реквизиты, от каждого по способности, от каждого по человече...
опять скидываться? всей страной на зенит скидывались, теперь на луч... хотя я не против, если наши деньги с питера во владивосток отправят. наоборот, даже за буду!
альсато ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:34
Сергеевич вернулся 1:
Ну а чё ребята..Дальний Восток не наша страна что ли..ну давайте скинимся что ли? Неужели мы простые болелы не поможем? Поддержим? пусть на соккере скинут реквизиты, от каждого по способности, от каждого по человече...
Мне как гражданину (самой большой и богатой страны) стыдно, когда по центральным каналам ТВ, просят у нищего народа(этой же страны), денег на операции детям.((((
ДАША Д
сегодня в 19:32
Хватит ныть, живете лучше чем народ России. А кто плохо работает, тот мало получает.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:28
Ну а чё ребята..Дальний Восток не наша страна что ли..ну давайте скинимся что ли? Неужели мы простые болелы не поможем? Поддержим? пусть на соккере скинут реквизиты, от каждого по способности, от каждого по человече...
drug01
сегодня в 19:18
С каждым годом пожалуй будет еще хуже!
Шишанутый
сегодня в 19:16
Жаль. Надо развивать футбол в регионах иначе Роисся не когда не станет футболной страной а сможет толко за вливания болших денег привлечь звездных пенсионеров.
Морозовский
сегодня в 19:13
Гордость переполняет за "Зенит" !
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