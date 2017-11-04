Нападающий «Луча»: «Можно сказать, что футбол во Владивостоке загибается»

Нападающий «Луча-Энергии» Андрей Мязин рассказал о плачевной финансовой ситуации в клубе. По словам игрока, если руководство «Луча» не пойдет на контакт, футболисты самовольно покинут расположение клуба.

«Можно сказать, что футбол во Владивостоке загибается. Это касается не только нас, но и детской школы. Вообще всей сферы под названием „Луч-Энергия“. Дело не только в задержке наших зарплат. Например, мальчишки сейчас тренируются только по три раза в неделю. Родители сами это оплачивают. Мы здесь живем, можно сказать, на краю света. Нас всех пригласили в команду, и сейчас нет вообще ничего для футбола: ни подготовки к матчам, ни тренировок, ни нормальных выездов.

Последний раз получали зарплату за июль, а сейчас пошел ноябрь, и вообще ничего не видим. Премиальные людям и за прошлый сезон еще не отдали. Дело и в организации, и в бытовых вопросах. За квартиру надо платить, питания нет вообще никакого, футбольная база скоро развалится. Нет никакого восстановления после матчей, никакой подготовки к тренировкам и играм, даже, к примеру, мази, которой футболисты пользуются перед выходом на поле. Нет заездов перед встречами на сборы, просто ничего.

Много кто готов уехать. Наш тренер перед каждым занятием спрашивает, у кого какие проблемы. Сказал, что не будет штрафовать, если кто-то не может работать. Он понимает, что у всех свои проблемы. Мы провели акцию и посмотрим, какой будет отклик со стороны руководства. Что нам скажут. Если ничего – занимаем деньги на билеты и улетаем. Ждем сейчас конкретики, а не того, что в будущем, декабре, феврале нам заплатят».

Сегодня футболисты задержали матч 21-го тура ФНЛ с «Химками» на 15 минут, протестуя против долгов по зарплате.

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