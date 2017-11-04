Заболотный: «Все в „Тосно“ играют за любовь к футболу»

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3).

«Все в нашей команде играют за любовь к футболу и доказывают, прежде всего, что они достойны играть в Премьер-Лиге. А финансовые планы - это уже вне поля, вне стадиона.

Думаю, тренерский штаб за эти выходные выработает программу и, уверен, наша команда будет выкладываться на тренировках, будем прогрессировать, готовиться к серьезным соперникам и давать бой», - сказал Заболотный.

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