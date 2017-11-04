«Атлетико» вырвал победу у «Депортиво»

В матче 11-го тура чемпионата Испании «Депортиво» проиграл «Атлетико».

Ла Корунья, стадион «Риасор».

«Депортиво» - «Атлетико» - 0:1 (0:0)

Гол : Партей 90+1.

«Депортиво»: Пантилимон, Шер, Луизиньо (Наварро 82), Хуанфран, Сидней, Борхес (Москера 75), Гильерме, Вальверде, Картабия, Баккали (Андоне 75), Перес.

Главный тренер: Паралло Кристобаль.

«Атлетико»: Облак, Савич, Люка Эрнандес, Хуанфран, Годин, Габи, Фернандес (Гамейро 61), Сауль, Партей, Корреа (Гайтан 46), Гризманн (Хименес 80).

Главный тренер: Диего Симеоне.

Предупреждения: Гризманн 9, Савич 21, Хуанфран 77, Луизиньо 78, Андоне 84, Сидней 90.

Судья: Альфонсо Альварес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

В другом матче тура «Валенсия» разгромила «Леганес» (3:0).

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