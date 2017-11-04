«Атлетико» вырвал победу у «Депортиво»

В матче 11-го тура чемпионата Испании «Депортиво» проиграл «Атлетико».
Ла Корунья, стадион «Риасор».
«Депортиво» - «Атлетико» - 0:1 (0:0)
Гол: Партей 90+1.
«Депортиво»: Пантилимон, Шер, Луизиньо (Наварро 82), Хуанфран, Сидней, Борхес (Москера 75), Гильерме, Вальверде, Картабия, Баккали (Андоне 75), Перес.
Главный тренер: Паралло Кристобаль.
«Атлетико»: Облак, Савич, Люка Эрнандес, Хуанфран, Годин, Габи, Фернандес (Гамейро 61), Сауль, Партей, Корреа (Гайтан 46), Гризманн (Хименес 80).
Главный тренер: Диего Симеоне.
Предупреждения: Гризманн 9, Савич 21, Хуанфран 77, Луизиньо 78, Андоне 84, Сидней 90.
Судья: Альфонсо Альварес.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
В другом матче тура «Валенсия» разгромила «Леганес» (3:0).
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте