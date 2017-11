Акинфенва: «Я бы вышел на ринг с Фердинандом. Думаю, я уложу его спать»

Нападающий «Уикомба» Адебайо Акинфенва бросил вызов бывшему игроку «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанду, который решил начать боксерскую карьеру.

«Рио - легенда, я аплодирую ему. Уважаю таких людей.

Что касается возможного боя между нами, то я пару раз в жизни надевал боксерские перчатки. Если Фердинанд захочет, я могу выйти на ринг. Возможно, мы могли бы провести этот бой позже, когда я завершу карьеру футболиста. Но думаю, что я уложу Рио спать».

Adebayo Akinfenwa nicknamed «The Beast», is an English professional footballer who plays as a striker for Wycombe Wanderers. 😲😲😲 pic.twitter.com/hVHu68RTpA — Futaa.com (@Futaacom) 1 ноября 2017 г.

