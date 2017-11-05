Акинфенва: «Я бы вышел на ринг с Фердинандом. Думаю, я уложу его спать»

Нападающий «Уикомба» Адебайо Акинфенва бросил вызов бывшему игроку «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанду, который решил начать боксерскую карьеру.
«Рио - легенда, я аплодирую ему. Уважаю таких людей.
Что касается возможного боя между нами, то я пару раз в жизни надевал боксерские перчатки. Если Фердинанд захочет, я могу выйти на ринг. Возможно, мы могли бы провести этот бой позже, когда я завершу карьеру футболиста. Но думаю, что я уложу Рио спать».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
игорян не в восторге. за каждый гол будет получать перчаткой в лицо
игорян не в восторге. за каждый гол будет получать перчаткой в лицо
Новость сделает воскресенье пользователей сайтом )))
P.S. такого погоняла для Игаря я ещё не слышал )))
Новость сделает воскресенье пользователей сайтом )))
P.S. такого погоняла для Игаря я ещё не слышал )))