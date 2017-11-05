Вальверде: «Надеемся, что эти два гола придадут Алькасеру уверенности»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал игру нападающего Пако Алькасера, который своим дублем принес победу каталонцам в последнем матче Примеры с «Севильей» (2:1).

«Пако забил два важных гола, и мы надеемся, что они придадут ему уверенности. Довольны его игрой в матче с „Севильей“. Алькасер имел не так много игровой практики, но он показал, что может забивать голы. У меня в распоряжении очень сильный состав, здесь каждый может выйти на поле и забить. К чести Алькасера, он смог справиться с давлением и показать свою игру».

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