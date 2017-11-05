Брат Гризманна раскритиковал игру «Атлетико»

Тео Гризманн, брат нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, раскритиковал игровой стиль «матрасников», который прививает команде главный тренер Диего Симеоне.

«Мы проходим вперед на 40 метров, а потом опять прижимаемся к воротам, и так постоянно. Я не понимаю этого. У меня такое впечатление, что я каждый раз смотрю один и тот же матч.

Гризманн не может создавать моменты, если он играет без мяча», — написал Тео в серии своих «твитов» во время матча «Депортиво» - «Атлетико» (0:1). Чуть позже молодой человек свои сообщения удалил.

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