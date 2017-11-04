Чернов: «„Краснодар“ реализовал свои моменты, а мы - нет»

Защитник «Тосно» Евгений Чернов прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:3).

«Не получилось выиграть, и что-то комментировать, конечно, тяжело, потому что проиграли.

Почему не удалось удержать победный счёт? Потому что мы забили гол на 3-й минуте, еще нужно было играть 90 минут. Поэтому „Краснодар“ тоже хотел победить. Они реализовали свои моменты. Все видели, у нас было большое количество моментов. Если бы забили, мы бы выиграли. А так, за счет того, что они тоже хотели победить, им, наверное, удалось переломить ход встречи», — сказал Чернов.

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