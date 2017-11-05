«Барселона» минимально обыграла «Севилью»

«Барселона» одержала минимальную победу над «Севильей» в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Барселона, стадион «Камп Ноу»

«Барселона» - «Севилья» 2:1 (1:0)

Голы: Алькасер 23, Алькасер 65 - Писарро 59.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Умтити, Ракитич (Маскерано 90), Бускетс, Иньеста (Паулиньо 60), Пако Алькасер (Деулофеу 66), Месси, Суарес.

Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

«Севилья»: Сория, Кьер (Гайс 73), Эскудеро, Коршья, Лангле, Писарро, Нзонзи, Навас, Банега, Сарабия (Нолито 62), Муриэль (Бен-Йеддер 76).

Главный тренер: Эдуардо Бериццо.

Предупреждение: Месси 90+4.

Судья: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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