«Барселона» минимально обыграла «Севилью»

«Барселона» одержала минимальную победу над «Севильей» в матче 11-го тура чемпионата Испании.
Барселона, стадион «Камп Ноу»
«Барселона» - «Севилья» 2:1 (1:0)
Голы: Алькасер 23, Алькасер 65 - Писарро 59.
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Умтити, Ракитич (Маскерано 90), Бускетс, Иньеста (Паулиньо 60), Пако Алькасер (Деулофеу 66), Месси, Суарес.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
«Севилья»: Сория, Кьер (Гайс 73), Эскудеро, Коршья, Лангле, Писарро, Нзонзи, Навас, Банега, Сарабия (Нолито 62), Муриэль (Бен-Йеддер 76).
Главный тренер: Эдуардо Бериццо.
Предупреждение: Месси 90+4.
Судья: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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Барсу с победой!
Так сказать на классе.
Пако красавец!
П.с надо было менять Суареса, а не Алькасера.
Суарес пребывает в ужасной форме.
Двигаемся дальше , пока идём без потерь.
Барсу с победой!
Так сказать на классе.
Пако красавец!
П.с надо было менять Суареса, а не Алькасера.
Суарес пребывает в ужасной форме.
Двигаемся дальше , пока идём без потерь.