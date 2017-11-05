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«Барселона» минимально обыграла «Севилью»

сегодня, 00:36
БарселонаБарселона2 : 1СевильяСевильяМатч завершен

«Барселона» одержала минимальную победу над «Севильей» в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Барселона, стадион «Камп Ноу»

«Барселона» - «Севилья» 2:1 (1:0)
Голы: Алькасер 23, Алькасер 65 - Писарро 59.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Умтити, Ракитич (Маскерано 90), Бускетс, Иньеста (Паулиньо 60), Пако Алькасер (Деулофеу 66), Месси, Суарес.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

«Севилья»: Сория, Кьер (Гайс 73), Эскудеро, Коршья, Лангле, Писарро, Нзонзи, Навас, Банега, Сарабия (Нолито 62), Муриэль (Бен-Йеддер 76).
Главный тренер: Эдуардо Бериццо.

Предупреждение: Месси 90+4.

Судья: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Пластун ответил 95-shishani-95
сегодня в 00:55
95-shishani-95:
Я на телефоне смотрел, может поэтому не хорошо увидел момент!
А чего тогда утверждаешь?
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:54
Барса играла плохо.Суареса надо на скамейку сажать.Судья был тайный друг Переса.Ракитич уходил,как игрок Осасуны,который побеждает Барсу.
Пластун ответил ATG
сегодня в 00:54
ATG:
Лучше не вспминать что происходио этим летом. Всеж отказывали нам
На Эриксена отказа не было. Сразу после провала первого на Ливере надо было искать других. Но Вальверде рогом упёрся и купил 150 млн для лазарета.
Oleg Koner
сегодня в 00:54
Алькасера с дублем, Суареса с бревном
95-shishani-95 ответил Пластун
сегодня в 00:54
Пластун:
Там до лица далеко было. Он кидался на удар и рука была выставлена вверх. Чем ты смотрел?
Я на телефоне смотрел, может поэтому не хорошо увидел момент!
Особенный 2 ответил RDeanW
сегодня в 00:53
RDeanW:
месси? ау, где месси? а, точно, это же севилья, а не гранада!
Месси выводили дважды на ударную позицию в 2-3 метрах от ворот..
потом вывели один на один так его защитник догнал=D
и это за то время что я смотрел матч (20-25 мин)
95-shishani-95 ответил Lionel Messi-10
сегодня в 00:53
Lionel Messi-10:
Защита лица рукой 😂😂😂😂😂😂😂
    maliw ответил Особенный 2
    сегодня в 00:53
    Особенный 2:
    а шутки несмешные где продают?
      Пластун ответил maliw
      сегодня в 00:53
      maliw:
      Тазики для охлаждения по акции для глоров реала продают со скидкой 30% в пятёрочке , тебе туда .
      В связи с ажиатажем в Магните также начали продажу огнетушителей.
      Garchi
      сегодня в 00:53
      Просто очень интересно, куда смотрел судья когда на Ракитича явно нарушали правила в штрафной, и руку игрока Севильи ,когда бил Суарес, и сносили Паулиньо, очень странно.
      alex lebedev
      сегодня в 00:52
      RDeanW, где оналда, ау? даже с гранадами не виден)
      ATG ответил Пластун
      сегодня в 00:52
      Пластун:
      Дембеле скорее всего не заиграет. Покупали в последний момент то, что чуть блестело. Надо было Эриксена покупать и в сделку включить Гомеша с доплатой.
      Лучше не вспминать что происходио этим летом. Всеж отказывали нам
      maliw ответил ATG
      сегодня в 00:52
      ATG:
      торт не торт, а состав у них не хилый. Навасы, Нолито, Банеги итд
      ну у нас тоже состав вроде не слабый , а игры толком нет , перестраиваемся ..
      95-shishani-95 ответил Летучий-Голландец.
      сегодня в 00:52
      Летучий-Голландец.:
      Я и говорю, что в отличии от Реала, Барса свои очки берет, хоть игра и не особо идет. После хорошего начала спад очевиден)
      Да! Я понял, что ты сказал, я просто подтвердил твои слова!
      Пластун ответил 95-shishani-95
      сегодня в 00:52
      95-shishani-95:
      Он и не смог бы её прижать на лицо! Представь его, бежит с прижатой рукой на лице! Я думаю, что у него по любому не было намерений сыграть рукой!
      Там до лица далеко было. Он кидался на удар и рука была выставлена вверх. Чем ты смотрел?
      Особенный 2 ответил maliw
      сегодня в 00:51
      maliw:
      Тазики для охлаждения по акции для глоров реала продают со скидкой 30% в пятёрочке , тебе туда .
        Летучий-Голландец. ответил Пластун
        сегодня в 00:51
        Пластун:
        Барса с самого старта в спаде. Нет стабильной игры. Потому как один Месси не может каждый матч выгрызать. Только Месси, Тер Штеген, Альба, Умтити и Бускетс стабильны. Остальные пока не в форме. Паулиньо надо почаще выпускать в старте. И Дениску.
        Ну да. Вальверде пока только защиту наладил и все)
        Впереди только Месси что то делал, а сейчас и у него кризис..
        Но главное очки набирают) игра надеемся скоро появится. К весне например)
        maliw ответил Особенный 2
        сегодня в 00:51
        Особенный 2:
        тебе про настоящее время окунь. Последние 3 - 4 года месси даже в топ 10 не входит
        Тазики для охлаждения по акции для глоров реала продают со скидкой 30% в пятёрочке , тебе туда .
        ATG ответил maliw
        сегодня в 00:51
        maliw:
        Севилья не торт , Суарес тень себя . моментов много не реализовали конечно , но победа есть победа .
        торт не торт, а состав у них не хилый. Навасы, Нолито, Банеги итд
        Пластун ответил ATG
        сегодня в 00:51
        ATG:
        у Алькасера потенциал есть! Даже можно было не покупать Дембеле за такие бабки, а лучше дать время Пако... Он ещё в прошлом сезоне дал понять выходя на замены - что он ТОП форвард. Не судьба ему в Барсе быть в основе
        Дембеле скорее всего не заиграет. Покупали в последний момент то, что чуть блестело. Надо было Эриксена покупать и в сделку включить Гомеша с доплатой.
        95-shishani-95 ответил Пластун
        сегодня в 00:50
        Пластун:
        Ну ты и специалист))))) Рука была не прижата, а выставлена. Мяч шёл в ворота, он был кручёный. Забил или нет не знаем но помешала рука. Где там лицо было???? И Ракитича снесли.
        Он и не смог бы её прижать на лицо! Представь его, бежит с прижатой рукой на лице! Я думаю, что у него по любому не было намерений сыграть рукой!
        RDeanW
        сегодня в 00:49
        месси? ау, где месси? а, точно, это же севилья, а не гранада!
        Особенный 2 ответил maliw
        сегодня в 00:49
        maliw:
        можешь пойти всеми своими аккаунтами посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=23RWA1wZfy8
        тебе про настоящее время окунь.
        Последние 3 - 4 года месси даже в топ 10 не входит
        BarsfanBaku
        сегодня в 00:49
        Суаресу бы пора просыпаться , месси по больше бегал бы вообще не к чему было придраться , пако молодчик , 3 очка , мои поздравление .
        Летучий-Голландец. ответил 95-shishani-95
        сегодня в 00:49
        95-shishani-95:
        Да, к сожалению для нас, ваши стабильно набирают очки! Реал вообще сломался, спад плюс большое количество травм!
        Я и говорю, что в отличии от Реала, Барса свои очки берет, хоть игра и не особо идет.
        После хорошего начала спад очевиден)
        Пластун ответил Летучий-Голландец.
        сегодня в 00:49
        Летучий-Голландец.:
        Спад ожидаемый) но главное очки стабильно набирают и это радует. Реал вон много растерял
        Барса с самого старта в спаде. Нет стабильной игры. Потому как один Месси не может каждый матч выгрызать. Только Месси, Тер Штеген, Альба, Умтити и Бускетс стабильны. Остальные пока не в форме. Паулиньо надо почаще выпускать в старте. И Дениску.
        maliw
        сегодня в 00:48
        Севилья не торт , Суарес тень себя .
        моментов много не реализовали конечно , но победа есть победа .
        Особенный 2
        сегодня в 00:48
        Месси экономил силы для Хетафе
        Летучий-Голландец.
        сегодня в 00:47
        Пако наше все)
        Он заслужил эти голы! Очень за него рад)
        А вот Суарес.. не идет игра у уругвайца
        95-shishani-95 ответил Летучий-Голландец.
        сегодня в 00:47
        Летучий-Голландец.:
        Спад ожидаемый) но главное очки стабильно набирают и это радует. Реал вон много растерял
        Да, к сожалению для нас, ваши стабильно набирают очки!
        Реал вообще сломался, спад плюс большое количество травм!
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