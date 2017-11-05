Лучшему бомбардиру в истории советского футбола Олегу Блохину исполняется 65 лет.

Блохин в течение 18 лет выступал за киевское «Динамо», которое под руководством Валерия Лобановского выиграло Кубок обладателей кубков в 1975 и 1986 гг. Форвард был лидером киевлян, в 23 года он получил «Золотой мяч». Блохин выиграл семь чемпионатов СССР, пять раз стал обладателем кубка страны. В чемпионатах СССР Блохин провел рекордные 432 матча и забил 211 голов, пять раз победив в споре лучших снайперов сезона.

За сборную СССР Блохин отличился 42 раза в 112 матчах - лучший результат в истории советской сборной.

В качестве тренера Блохин добился успехов со сборной Украины, выведя её на ЧМ-2006, где «желто-синие» добрались до 1/4 финала.

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