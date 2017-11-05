Как сообщает пресс-служба «Спартака», полузащитник Ивелин Попов был вызван в сборную Болгарии на товарищеский матч.

«Ивелин Попов вызван в сборную Болгарии, которая проведет товарищеский матч с командой Саудовской Аравии. Игра состоится в Лиссабоне 13 ноября. 30-летний Попов является капитаном болгарской сборной, за которую провел 71 матч и забил 12 голов», - говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».



Напомним, что недавно Ивелин Попов прокомментировал планы «Спартака» в Лиге чемпионов.

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