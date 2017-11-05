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19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 1:0 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед
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17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево 0:0 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 2:4 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома
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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 16 тур
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«Спартак» берет три очка в матче с «Уфой»

сегодня, 20:54
СпартакСпартак3 : 1УфаУфаМатч завершен

В рамках 16-го тура РФПЛ «Спартак», уступая по ходу матча с «Уфой», в итоге смог одержать победу.

Москва, стадион «Открытие Арена»

«Спартак» – «Уфа» – 3:1 (1:1)
Голы: Фернандо 37, Промес 63, Адриано 79 — Игбун 10.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков (Самсонов 87), Попов (Пашалич 75), Фернандо, Промес, Зе Луиш, Адриано.
Главный тренер: Массимо Каррера.

«Уфа»: Беленов, Аликин (Фатай 90), Тумасян (Обляков 67), Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек (Кротов 67), Салатич, Игбун.
Главный тренер: Сергей Семак.

Предупреждения: Пауревич 47, Адриано 51, Игбун 51.

Судья: Артем Чистяков.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другой встрече тура «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА.

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Все комментарии
Влад Богатырёв ответил Александр Северный
сегодня в 22:11
Александр Северный:
После позора в ЛЧ можно и в чемпионате еле-еле у Уфы выиграть.
Александр Северный
Сегодня 21:56
ответ пользователю ziborock (раскрыть)
После позора в ЛЧ можно и в чемпионате еле-еле у Уфы выиграть.
---------------------------------------------------------------------------------
Ты знаешь, главное в тобой написанном - это ЛЧ.
Вы-то там в этом году не опозорились, молодцы, ну впрочем, как и в прошлом году.)))
Крейсер
сегодня в 22:11
Сегодня смотрел игру абсолютно спокойно.
Был уверен, что победим.
Молодцы.
С Победой!!!
Готовимся к Краснодару. Быки на подъёме сейчас. Будет трудно.
Михаил Анпилов ответил Александр Северный
сегодня в 22:10
алеша северный за своими бакланами смотри жалкая ничтожная личность.За СПАРТАК болею уже 40лет,и всегда всех давила жаба,что играем в финтовой футбол.СПАРТАЧЕЙ С ХОРОШЕЙ ПОБЕДОЙ!!!!!!!
КОЛХОЗ
сегодня в 22:10
Спам набирает обороты не на шутки, это же пятёрочка!
kidman4ik
сегодня в 22:05
Радует Фернандо, мало того что он очень умный футболист, так ещё видно форму прошлогоднюю набрал.
Адриано хорош, от звонка до звонка пашет.
Зе давно ждали, он король воздуха.

п.с
Осталось Ромку дождаться и надеюсь Спартак начнет феерить в каждом матче и сметать всех на пути!
Михаил Славнов
сегодня в 22:04
    eaguar
    сегодня в 21:57
    Спартак с победой .
    Александр Северный ответил ziborock
    сегодня в 21:56
    ziborock:
    Девятая игра в чемпионате без поражений! Это СПАРТАК!!! ПАРНИ, МЫ ЛУЧШИЕ!!! p.s. Сорри, одинадцатая!!!
    После позора в ЛЧ можно и в чемпионате еле-еле у Уфы выиграть.
    Сергей Саныч ответил Дед Мазая
    сегодня в 21:55
    Дед Мазая:
    С победой. А до чемпионской игры как до Луны. Не надо захваливать...(
    И тебя с победой
    starche
    сегодня в 21:49
    Молодцы, будут участвовать в чемпионской гонке!
    Гоша Великолепный
    сегодня в 21:47
    Болел с победой!
    Russian_spb
    сегодня в 21:47
    и да.
    штрафные от Фернандо уже почти как пенальти)
    papic337 ответил saha100
    сегодня в 21:45
    saha100:
    Спартак вперед к очередному чемпионству!!!
    Сплюнь три раза через левое плечо и постучи по дереву.
    Russian_spb
    сегодня в 21:44
    хорошая игра в атаке.
    молодцы.
    скоро игры с Краснодаром, ЦСКА и Зенитом.
    там нужно доказывать свою состоятельность!
    ЮЗИК
    сегодня в 21:44
    Всех с победой!
    ЧиП ответил Spartak_Rulit
    сегодня в 21:39
    Spartak_Rulit:
    Слава богу победили.. хороший подарок на день рождения, Спасибо Спартак!!
    Мои поздравления! Надеюсь через недельку Моя команда и меня поздравит!
    ЧиП ответил Den1979
    сегодня в 21:36
    Den1979:
    Я хотел посмотреть именно Спартак, но наше телевидение показала опять зенит,а там 0:0 вот что значат деньги! Выбора нет. Смотрите ребята унылый зенит,а Спартак на втором плане хоть и выдаёт классные матчи которые интересны простым болельщикам футбола!
    Уже писал. Игра ЦСКА -Локомотив (или наоборот) очень понравился. Даже не ожидал.
    papic337 ответил nikot
    сегодня в 21:36
    nikot:
    Спокойно,на классе!Чемпион,что еще скажешь!!!
    Насчёт "спокойно" я не согласен. Уфа серьёзный соперник. Ребятам пришлось изрядно потрудиться.
    vad-liga
    сегодня в 21:36
    С Победой!
    VIC2
    сегодня в 21:35
    От большого желания победить всегда много суеты в игре...это смазывает впечатление высокого профессионализма
    Последние 20 минут - это камень преткновения для Спартака: не знают, то ли переассигновать, то ли защищаться, а от сюда суета и начинаются ошибки в приёме мяча, в его контроле, отсюда давление снижается и противник перехватывает инициативу
    Поэтому всегда надо держать валидол наготове

    Но!
    Всё-таки пробили этот Уфимский автобус сначала ударом Фернандо, который проколол этому автобусу баллоны и затем начали планомерно его раскачивать, чтобы потом перевернуть
    Это у Спартака сегодня хорошо получилось, даже не хочется ни к кому прицепиться
    112910415
    сегодня в 21:35
    красота!
    КЭТиК
    сегодня в 21:35
    Лидеры дружно забили по мячу.
    time out
    сегодня в 21:33
    Жаль не смог посмотреть матч Спартака, придется поискать запись. Судя по отзывам, знатная была охота.
    papic337 ответил CTAPbIU
    сегодня в 21:31
    CTAPbIU:
    Это тоже отличный гол, но менее изящный. Кстати, первая банка Уфы пойманой на контратаке.
    Ни один гол Спартака нельзя назвать дурачком или корявым. Каждый хорош. Хотя соглашусь, что гол Промеса это шедевр. Лучший гол тура, а то и всего месяца.
    Порядочная свинья
    сегодня в 21:30
    Отличная волевая победа Спартака!
    Во втором тайме держали Уфу мертвой хваткой и уверенно оформили победу!
    Так держать!

    Вперед ,Спартак!
    papic337
    сегодня в 21:28
    Поздравляю всех спартачей с победой. Теперь отставание от Зенита 5 очков, от Краснодара 2 очка, а от ЦСКА всего 1 очко. До конца первенства вполне возможно их всех обойти. Удачи Спартаку! Ребята молодцы. Такая игра мне нравится. Играли с настроением. Не стали заниматься перекатыванием мячика после преимущества в один мяч. Вперёд Спартак!
    proezd2 ответил Т34
    сегодня в 21:28
    пол шага))))
    Eezila
    сегодня в 21:28
    Спартак с победой,) Нужно по максимуму позитивный настрой на ближайшие матчи в Лиге Чемпионов. Да и в чемпионате нужна конкуренция сильным в последние годы Зениту и ЦСКА
    Т34
    сегодня в 21:27
    Сегодня один "перелетный" песню пел, что Спартак подвинут на седьмое место. Так, вот, хочу ему привет передать, мы уже от них в двух шагах. И если у Спартака игра усиливается, то у Зенита пока просвета не видать. Дзюба вам в помощь!
    Спартак с победой, а вас со спасенным очком, это уже достижение.
    CTAPbIU ответил papic337
    сегодня в 21:24
    papic337:
    А гол Адриано, что плох. Раскатали защиту Уфы в три паса. Мастерский гол. На классе.
    Это тоже отличный гол, но менее изящный. Кстати, первая банка Уфы пойманой на контратаке.
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