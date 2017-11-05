«Спартак» берет три очка в матче с «Уфой»

В рамках 16-го тура РФПЛ «Спартак», уступая по ходу матча с «Уфой», в итоге смог одержать победу.

Москва, стадион «Открытие Арена»

«Спартак» – «Уфа» – 3:1 (1:1)

Голы: Фернандо 37, Промес 63, Адриано 79 — Игбун 10.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков (Самсонов 87), Попов (Пашалич 75), Фернандо, Промес, Зе Луиш, Адриано.

Главный тренер: Массимо Каррера.

«Уфа»: Беленов, Аликин (Фатай 90), Тумасян (Обляков 67), Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек (Кротов 67), Салатич, Игбун.

Главный тренер: Сергей Семак.

Предупреждения: Пауревич 47, Адриано 51, Игбун 51.

Судья: Артем Чистяков.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другой встрече тура «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА.

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