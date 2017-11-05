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Рахимич: «После удаления Хосонова не ощущалось, что ЦСКА играет в меньшинстве»

сегодня, 21:42
ЛокомотивЛокомотив2 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич поделился впечатлениями от центрального матча 16-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (2:2):

«Это было невероятно. Игра получилась очень интересной, с множеством голевых моментов, удалениями, голами. В плане зрелищности я получил огромное удовольствие. Думаю, болельщики и ЦСКА, и „Локомотива“ также остались довольны.

После удаления Хосонова не ощущалось, что ЦСКА играет в меньшинстве. „Армейцы“ продолжили держать мяч и сохранять спокойствие. Мы прессинговали „Локо“ на чужой половине поля. 

Своей игрой Акинфеев еще раз доказал, что он настоящий лидер. Он всегда старается делать все возможное, чтобы команда добилась положительного результата. Пенальти, безусловно, был, спорить с этим бесполезно. Главное, что удалось отбить». 

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Все комментарии
sir-5
сегодня в 21:55
Любой тренер ,имеющий отношение к занятиям с молодёжью,знает,что Хосонова в перерыве нужно было менять.Хотя и без жёлтой карточки он на поле не был значимой фигурой. Молодёжь надо ПОДПУСКАТЬ к игре,а не взваливать на них груз ответственности за результат. И задолбал ты своей любимой,бесполезной схемой с тремя центральными,во главе с перспективным Витей. Хорошо хоть понял,судя по всему,что амплуа Витиньо-не наконечник атаки.
Влад Богатырёв
сегодня в 21:54
Да ладно.... А Ганчаренко обратное пел.))
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