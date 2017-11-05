Рахимич: «После удаления Хосонова не ощущалось, что ЦСКА играет в меньшинстве»

Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич поделился впечатлениями от центрального матча 16-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (2:2):

«Это было невероятно. Игра получилась очень интересной, с множеством голевых моментов, удалениями, голами. В плане зрелищности я получил огромное удовольствие. Думаю, болельщики и ЦСКА, и „Локомотива“ также остались довольны.

После удаления Хосонова не ощущалось, что ЦСКА играет в меньшинстве. „Армейцы“ продолжили держать мяч и сохранять спокойствие. Мы прессинговали „Локо“ на чужой половине поля.

Своей игрой Акинфеев еще раз доказал, что он настоящий лидер. Он всегда старается делать все возможное, чтобы команда добилась положительного результата. Пенальти, безусловно, был, спорить с этим бесполезно. Главное, что удалось отбить».

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