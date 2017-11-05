Бубнов: «Удивляет, что Дзюба опять вышел в основе»

Футбольный эксперт Александр Бубнов, разбирая игру «Зенита» в матче 16-го тура РФПЛ против «Рубина» (0:0), удивился выходу в стартовом составе «сине-бело-голубых» форварда Артема Дзюбы:

«Уже давно замечено, что петербуржцы плохо проводят первые таймы, хотя тут можно сослаться на недавний матч в Лиге Европы. Как правило, если до перерыва „Зенит“ забивает, то выигрывает встречу. В этот раз не получилось, но в концовке у команды Манчини все равно было немало моментов – подкачала реализация. Где-то спешили, где-то не хватало точности, но факт остается фактом: „Зенит“ потерял очки в пятом туре кряду.

Вопросы к Манчини остаются прежними. Итальянец постоянно прибегает к масштабной ротации, ищет оптимальное сочетание, но пока никак не может его найти. С одной стороны, функционально команда благодаря этому готова неплохо, с другой - страдает сыгранность. Против „Зенита“ все команды закрываются, за счет чего он владеет инициативой, но реализация оставляет желать лучшего. Раньше петербуржцам удавалось доводить дело до побед, а сейчас пошли и провалы – как с „Арсеналом“ или „Локомотивом“.

Дзюба? Удивляет, что он опять вышел в основе. Против плотно обороняющегося соперника как раз нужны быстрые и техничные форварды, которые расшатывали бы защиту. Дзюба же до этого не играл, а когда выходил, демонстрировал низкий уровень игры. Манчини же продолжает ставить его в состав, надеяться на то, что его прорвет. Может быть, это связано с тем, что в предыдущих командах у него всегда были такие нападающие. Но там были куда более мобильные и мастеровитые игроки, поэтому тут к Манчини есть вопросы».

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