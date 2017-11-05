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17:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 3:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 1:0 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед
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17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево 0:0 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 2:4 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома
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22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло 0:1 Логотип футбольный клуб МиланМилан
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Рейнгольд: «„Спартак“ пустился в погоню. Борьба только начинается»

сегодня, 22:33
СпартакСпартак3 : 1УфаУфаМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд отметил классную игру «красно-белых» в последних матчах, в том числе и в поединке 16-го тура РФПЛ, в котором москвичи обыграли «Уфу»:

«Могу сказать, что „Спартак“ обыграл очень серьезную команду. Забивали все те люди, которые весь сезон забивают. Я думаю, что отправить три мяча уфимской команде - это серьезное достижение, потому что уфимцы всегда славятся своей слаженной и организованной обороной.

В последнее время спартаковцы показывают хороший уровень игры и постепенно обретают свои былые кондиции. Надеюсь, что они в таком же темпе продолжат налаживать игровые связи и взаимопонимание, потому что по составу „красно-белые“ должны претендовать на самые высокие позиции.

Я также еще сегодня смотрел „Локомотив“ - ЦСКА и „Рубин“ - „Зенит“. Что обе московские команды, что клуб из Санкт-Петербурга - все потеряли очки, и поэтому можно сказать, что спартаковцы потихоньку включаются в чемпионскую гонку, потому что „красно-белые“ понемногу, но тот большой отрыв сокращают. Начинают догонять, ведь от „армейцев“ всего одно очко отставания, от питерцев - пять очков, а там и „железнодорожники“ недалеко - восемь. Поэтому я считаю, что борьба только начинается. Мое мнение однозначное - интрига будет приличная. Я еще раз говорю, что „Спартак“ пустился в погоню, и если спартаковцы обыграют в следующем туре „Краснодар“ на выезде, то „красно-белые“ будут прямыми кандидатами на то, чтобы вклиниться в тройку лидеров нашего российского футбола. Все зависит, конечно, от ключевой игры против краснодарцев».

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Все комментарии
Colonist
сегодня в 23:35
Поверим патриарху! Надеюсь, Спартак в этом году нас опять порадует!)
Спартач-болельщик
сегодня в 23:27
Краснодар , Зенит , Арсенал и ЦСКА ...У НАС очень серьёзный календарь...
...но игра в атаке есть и потому я лично надеюсь на хорошее окончание года...
Fuad Samedzadeh
сегодня в 23:11
    marvel777
    сегодня в 23:10
    флюгер опять объявился)
    Александр Алексатов
    сегодня в 22:51
    сново рвун проснулся
    112910415
    сегодня в 22:51
    много интересного впереди
    sir-5
    сегодня в 22:51
    "Синусоида Рейнгольда" :33 очка и "Спартак"-чемпион.
    311
    сегодня в 22:50
    Повылазили горе-эксперты!)
    drug01
    сегодня в 22:49
    .....а там еще игры с Локомотивом, Цска !!!!!! Не сменит ли он пластинку??????
    spartak kursk
    сегодня в 22:48
    Помолчите до 20 тура,пожалуйста.
    После 10 декабря можно будет порассуждать.....
    mat73
    сегодня в 22:48
    Я тоже говорю - Чемпион страны московский Спартак просто всем дал фору!
    Footbolista ответил Nekit92
    сегодня в 22:42
    Nekit92:
    Если б локо выиграл, никакой погони б и не было. Как пустился так и опустится спартак.
    Луческу 2016-17 после 16 туров: 34 очка

    Манчини 2017-18 после 16 туров 30 очков

    Если бы был Луческу?
    Сокол 9
    сегодня в 22:42
    Рейнгольд спустись с небес на обетованную. В следующем туре, мясным быки нагрузят по полной и гонка мясных закончится сразу же не успев начаться.
    Аргeнтинeц
    сегодня в 22:39
    "Погоня за бакланами" - смотрите на всех экранах страны
    Nekit92
    сегодня в 22:37
    Если б локо выиграл, никакой погони б и не было. Как пустился так и опустится спартак.
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