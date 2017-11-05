Рейнгольд: «„Спартак“ пустился в погоню. Борьба только начинается»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд отметил классную игру «красно-белых» в последних матчах, в том числе и в поединке 16-го тура РФПЛ, в котором москвичи обыграли «Уфу»:

«Могу сказать, что „Спартак“ обыграл очень серьезную команду. Забивали все те люди, которые весь сезон забивают. Я думаю, что отправить три мяча уфимской команде - это серьезное достижение, потому что уфимцы всегда славятся своей слаженной и организованной обороной.

В последнее время спартаковцы показывают хороший уровень игры и постепенно обретают свои былые кондиции. Надеюсь, что они в таком же темпе продолжат налаживать игровые связи и взаимопонимание, потому что по составу „красно-белые“ должны претендовать на самые высокие позиции.

Я также еще сегодня смотрел „Локомотив“ - ЦСКА и „Рубин“ - „Зенит“. Что обе московские команды, что клуб из Санкт-Петербурга - все потеряли очки, и поэтому можно сказать, что спартаковцы потихоньку включаются в чемпионскую гонку, потому что „красно-белые“ понемногу, но тот большой отрыв сокращают. Начинают догонять, ведь от „армейцев“ всего одно очко отставания, от питерцев - пять очков, а там и „железнодорожники“ недалеко - восемь. Поэтому я считаю, что борьба только начинается. Мое мнение однозначное - интрига будет приличная. Я еще раз говорю, что „Спартак“ пустился в погоню, и если спартаковцы обыграют в следующем туре „Краснодар“ на выезде, то „красно-белые“ будут прямыми кандидатами на то, чтобы вклиниться в тройку лидеров нашего российского футбола. Все зависит, конечно, от ключевой игры против краснодарцев».

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