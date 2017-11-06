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Гвардиола: «Сравнения „Ман Сити“ с „Барселоной“ и „Баварией“ неуместны»

сегодня, 10:20
Манчестер СитиМанчестер Сити3 : 1АрсеналАрсеналМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Арсеналом» в матче 11-го тура АПЛ попросил журналистов перестать сравнивать «горожан» с его бывшими клубами - «Барселоной» и «Баварией»:

«Нельзя отрицать, что последние два месяца получились для нас великолепными, мы выиграли во всех матчах. Непросто добиться такого. Я очень рад.

Но сравнения с „Барселоной“ и „Баварией“ неуместны. Они выигрывали титулы. До тех пор, пока мы не начнем завоевывать трофеи, в таких сравнениях нет смысла».

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Все комментарии
Die Roten
сегодня в 10:57
вот это правильно
сравнивать не надо
Igo0rek ответил ману дель мораль
сегодня в 10:57
ману дель мораль:
Уместны - везде крах в апреле. Начиная с последнего сезона в барселоне. Посмотрим, будет ли продолжение...) Нет сомнений...это вопрос времени))
Как раз таки Манчестер Сити с апреля не проигрывает...
sihafazatron
сегодня в 10:54
В этом сезоне все ждут трофеев от мс
ману дель мораль
сегодня в 10:51
Уместны - везде крах в апреле. Начиная с последнего сезона в барселоне.
Посмотрим, будет ли продолжение...) Нет сомнений...это вопрос времени))
ФАНАТ АРСЕНАЛ 2
сегодня в 10:39
Думаю Сити возьмет 2 титула етого сезона иначе Пеп будет уволен
Bаrsenоga
сегодня в 10:28
Нет но почему
Борселона 4-0 манчестерсити месси,месси,месси,неймар
Борселона 4-0 бовария месси,месси,анри,этоо
совпадения- думаю да.
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