Гвардиола: «Сравнения „Ман Сити“ с „Барселоной“ и „Баварией“ неуместны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Арсеналом» в матче 11-го тура АПЛ попросил журналистов перестать сравнивать «горожан» с его бывшими клубами - «Барселоной» и «Баварией»:

«Нельзя отрицать, что последние два месяца получились для нас великолепными, мы выиграли во всех матчах. Непросто добиться такого. Я очень рад.

Но сравнения с „Барселоной“ и „Баварией“ неуместны. Они выигрывали титулы. До тех пор, пока мы не начнем завоевывать трофеи, в таких сравнениях нет смысла».

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