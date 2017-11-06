Асенсио: «Не имеет значения, кто забивает за „Реал“. Мы команда»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио, чьи красивые голы с дальних дистанций уже становятся традицией, не стал придавать большого значения своему результативному выстрелу в матче 11-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса»:

«Мы команда и не обращаем внимания на то, кто забивает мячи. Не смотрим мы и на то, кто отдает результативные передачи, мы лишь вместе движемся в одном направлении.

Это просто еще один гол. Я смог хорошо попасть по мячу. Подкараулил отскок и смог забить. Это был хороший гол».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте