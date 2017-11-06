Каземиро: «Зидан поступил правильно, заменив меня»

Полузащитник «Реала» Каземиро одобрил свою замену на 68-й минуте матча 11-го тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса». Еще одна заработанная бразильцем желтая карточка вынудила бы его пропустить матч следующего тура чемпионата Испании против «Атлетико» - мадридское дерби.

«В этой игре мне пришлось действовать чуть более осторожно. Нельзя зацикливаться на том, что вы „висите на карточках“, иначе вы точно получите предупреждение.

Я играл в привычном ключе, а тренер поступил правильно, заменив меня».

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