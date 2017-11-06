Буффон: «Тот, кто играл с Пирло, понимает истинное значение слова „уникальный“»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал решение Андреа Пирло «повесить бутсы на гвоздь»:

«Тот, кто когда-либо играл с Андреа, понимает истинное значение слова „уникальный“. Чемпион, совместивший класс, элегантность и человечность».

Напомним, что Буффон и Пирло выступали бок о бок в составе «бьянконери» с 2011 по 2015 года.

Chi ha giocato con Andrea ha compreso il significato della parola “unico”. Campione che ha alternato classe, eleganza e umiltà #Pirlo pic.twitter.com/PXNRbISuk0 — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 6 ноября 2017 г.

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