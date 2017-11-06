Будогосский: «В перерыве матча арбитр разрешил Плиеву надеть футболку с другим номером»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о том, что защитник «Ахмата» Заурбек Плиев надел футболку с другим номером в матче 16-го тура РФПЛ с «Ростовом» после разрешения арбитра:

«Нет никакой ошибки бригады арбитров в этой ситуации. У футболиста „Ахмата“ Плиева, игравшего в первом тайме под номером три, оказалась разорванной футболка, в которой он не мог бы выйти на поле во второй половине игры. В перерыве матча она, естественно, была заменена на другую, но под номером пять, так как футболки под номером три в команде не оказалось.

В соответствии с разъяснениями международных судейских структур по подобным ситуациям, если у команды не оказалось новой футболки с номером этого игрока вместо пришедшей в негодность, а есть чистая футболка с другим номером или даже без номера, то судья разрешает этому игроку надеть ее. Но после завершения игры в протокол должна быть внесена запись о возникшей ситуации».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте