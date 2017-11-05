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17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево 0:0 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 2:4 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 2:1 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан
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Будогосский: «Ни о какой красной карточке Вернблуму не может быть речи»

сегодня, 19:45
ЛокомотивЛокомотив2 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил судейство поединка «Локомотив» - ЦСКА в рамках 16-го тура РФПЛ, отметив, что полузащитник «армейцев» Понтус Вернблум на красную карточку не наиграл:

«Эпизоды с удалением Хосонова и ударом Вернблума в лицо Алексею Миранчуку? Посмотрим еще эпизоды. Видел их с трибуны – вопросы решения арбитра не вызвали.

Ни о какой красной карточке Вернблуму не может быть речи. Я посмотрел запись момента, это стопроцентная желтая карточка. Абсолютно верное решение, полностью его поддержу. Мое мнение – нарушение сто пудов идет на желтую карточку».

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Все комментарии
severnyj84
сегодня в 20:35
Судейство кукуяновское какое-то опять.
Санчо Панса
сегодня в 20:29
Пора просто привыкнуть, что Понтус так уже привык играть! Уж кто-то, а Вернблум частенько играет на грани фола. Такой вот он футболист....
CorvusСorax
сегодня в 20:12
Судей можно толкать, орать на них, что то шептать на ухо (интим наверное).
вованыч 80
сегодня в 20:08
Федун заплатил своему Карасеву только за одно удаление!!!
Leha-ha50 ответил RDeanW
сегодня в 20:04
RDeanW:
да еще бы) это же игрок цска) только вот желтую первую вернблуму надо было еще за наезд на судью давать, когда молодого поника удаляли
Тогда уж и Глушакова можно в каждом матче удалять.
Leha-ha50 ответил Дед Мазая
сегодня в 20:03
Дед Мазая:
нарушение сто пудов идет на желтую карточку...(с) Какой высокий слог. Мог бы еще сказать, что без базара...) А Верблум за разговоры с арбитром давно наиграл на красные...
Таких эпизодов в каждой игре полно, и питерцы , и спартачи висят на судьях, да и те же проводницы оседлали судью когда Рыбус карточку получал. Так было всегда, так будет дальше.
RDeanW
сегодня в 20:01
да еще бы) это же игрок цска) только вот желтую первую вернблуму надо было еще за наезд на судью давать, когда молодого поника удаляли
Leha-ha50
сегодня в 20:00
Кто бы сомневался?!!?
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 19:59
Откровенная защита мундира. Я бы понял и поддержал если было бы сказано о хамском поведении всего цска, о том что надо разобраться и ОБЯЗАТЕЛЬНО наказать виновных. Это высказывание, полное выпадение из ситуации, не понимание, к чему приведет и что делать. В конце концов у нас есть футбольная власть?
Дед Мазая
сегодня в 19:59
нарушение сто пудов идет на желтую карточку...(с)
Какой высокий слог. Мог бы еще сказать, что без базара...)
А Верблум за разговоры с арбитром давно наиграл на красные...
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:58
За74л его Гинер. Другого и не следовало ожидать.
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:58
100 пудов! Отменно выразился Будогорсский.
А как хотелось паровозикам второе удаление! Ан нет.
Карасёв не поддался на провокации. Для Локо ничья не плохой результат(Почти по Сёмину).
Ерден
сегодня в 19:58
кто-то наверху в РФС явно не может понять почему ЦСКА при всех своих финансовых проблемах до сих пор на верху, вот и пытаются воздействовать старыми к-б методами
CSKA2012
сегодня в 19:56
Локо тянут, только из за того что у клуба юбилей в этом годуу...
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