Будогосский: «Ни о какой красной карточке Вернблуму не может быть речи»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил судейство поединка «Локомотив» - ЦСКА в рамках 16-го тура РФПЛ, отметив, что полузащитник «армейцев» Понтус Вернблум на красную карточку не наиграл:

«Эпизоды с удалением Хосонова и ударом Вернблума в лицо Алексею Миранчуку? Посмотрим еще эпизоды. Видел их с трибуны – вопросы решения арбитра не вызвали.

Ни о какой красной карточке Вернблуму не может быть речи. Я посмотрел запись момента, это стопроцентная желтая карточка. Абсолютно верное решение, полностью его поддержу. Мое мнение – нарушение сто пудов идет на желтую карточку».

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