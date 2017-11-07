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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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Фарфан: «Перу не будет фаворитом в матчах с Новой Зеландией»

сегодня, 02:15
Новая ЗеландияНовая Зеландия-:-ПеруПеру11.11.2017 Не начался

Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан в преддверии стыковых матчей с Новой Зеландией за выход на ЧМ-2018 прокомментировал тот факт, что перуанцам не сможет помочь нападающий Хосе Паоло Герреро, который после положительной допинг-пробы был отстранён ФИФА на 30 дней:

«Это был тяжелый удар, но все в команде поддерживают Герреро, как и болельщики. Я лично разговаривал с ним, но содержание беседы останется между нами.

В матчах с Новой Зеландией мы не будем фаворитами. Мы просто хотим сделать всё возможное и добиться положительного результата. Команда сосредоточена на этой задаче».

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