Дик Адвокат завершил тренерскую карьеру

вчера, 22:56

Известный нидерландский специалист объявил о прекращении своей тренерской деятельности. Данную информацию подтвердил помощник Адвоката Кор Пот.

23 февраля пресс-служба сборной Кюрасао официально подтвердила уход Адвоката с позиции наставника. Причиной такого решения стало желание тренера быть рядом с дочерью, которая столкнулась с проблемами со здоровьем.

«В связи с возникшими семейными обстоятельствами Дик принял решение завершить свою карьеру незамедлительно. Я последовал его примеру: мы начали совместный путь, и теперь завершаем его вместе», — прокомментировал Кор Пот.

78-летнему Адвокату удалось добиться исторического достижения со сборной Кюрасао, возглавив ее в январе 2024 года. Под его руководством команда впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира в ноябре прошлого года.