Дик Адвокат завершил тренерскую карьеру

Известный нидерландский специалист Дик Адвокат объявил о прекращении своей тренерской деятельности. Данную информацию подтвердил помощник Адвоката Кор Пот.
23 февраля пресс-служба сборной Кюрасао официально подтвердила уход Адвоката с позиции наставника. Причиной такого решения стало желание тренера быть рядом с дочерью, которая столкнулась с проблемами со здоровьем.
«В связи с возникшими семейными обстоятельствами Дик принял решение завершить свою карьеру незамедлительно. Я последовал его примеру: мы начали совместный путь, и теперь завершаем его вместе», — прокомментировал Кор Пот.
78-летнему Адвокату удалось добиться исторического достижения со сборной Кюрасао, возглавив ее в январе 2024 года. Под его руководством команда впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира в ноябре прошлого года.
Наиболее ярким периодом в тренерской карьере Адвоката в России стало его руководство «Зенитом» с 2006 по 2009 год. Под его началом клуб завоевал чемпионство (2007) и Суперкубок России (2008), а также стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (оба — в 2008 году). «Зенит» до сих пор остается единственным российским клубом, которому удалось выиграть Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год он тренировал сборную России, приведя ее к участию в чемпионате Европы 2012 года, где команда не смогла выйти из группы. Кроме того, Адвокат работал с национальными командами Нидерландов, Бельгии, Сербии, Южной Кореи и Ирака, а также тренировал такие клубы, как ПСВ, АЗ, «Утрехт», «Фейенорд» (все – Нидерланды), «Фенербахче» (Турция) и «Рейнджерс» (Шотландия).
За тот период золотой !
За Супер Кубок , МЮ повержен!
Всё это Он ,никто иной!!!
