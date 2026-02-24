Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Дик Адвокат завершил тренерскую карьеру

вчера, 22:56

Известный нидерландский специалист Дик Адвокат объявил о прекращении своей тренерской деятельности. Данную информацию подтвердил помощник Адвоката Кор Пот.

23 февраля пресс-служба сборной Кюрасао официально подтвердила уход Адвоката с позиции наставника. Причиной такого решения стало желание тренера быть рядом с дочерью, которая столкнулась с проблемами со здоровьем.

«В связи с возникшими семейными обстоятельствами Дик принял решение завершить свою карьеру незамедлительно. Я последовал его примеру: мы начали совместный путь, и теперь завершаем его вместе», — прокомментировал Кор Пот.

78-летнему Адвокату удалось добиться исторического достижения со сборной Кюрасао, возглавив ее в январе 2024 года. Под его руководством команда впервые в своей истории пробилась на чемпионат мира в ноябре прошлого года.

Наиболее ярким периодом в тренерской карьере Адвоката в России стало его руководство «Зенитом» с 2006 по 2009 год. Под его началом клуб завоевал чемпионство (2007) и Суперкубок России (2008), а также стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (оба — в 2008 году). «Зенит» до сих пор остается единственным российским клубом, которому удалось выиграть Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год он тренировал сборную России, приведя ее к участию в чемпионате Европы 2012 года, где команда не смогла выйти из группы. Кроме того, Адвокат работал с национальными командами Нидерландов, Бельгии, Сербии, Южной Кореи и Ирака, а также тренировал такие клубы, как ПСВ, АЗ, «Утрехт», «Фейенорд» (все – Нидерланды), «Фенербахче» (Турция) и «Рейнджерс» (Шотландия).

Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ nmnd4c383yn4 (раскрыть)
сегодня в 01:06
Гус тоже в числе них, безусловно, и его работа в сборной России дала бронзу Евро-2008 и просто одну из сильнейших сборных России, при этом Дик тренировал один из самых сильных российских клубов в постсоветсткую историю во время восхода российского футбола. Так что оба великие тренеры, для российского футбола так без сомнений.
nmnd4c383yn4
nmnd4c383yn4 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:03
Хиддинк ?
ABir
ABir
сегодня в 01:02
Послужной список у Дика впечатляющий
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 01:00
Славная выдалась тренерская карьера, в том числе период в России, для российского футбола Дик является одним из самых легендарных из иностранных тренеров.
Hamman
Hamman ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:37
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Hamman (раскрыть)
сегодня в 00:14
Здравствуйте.

Если Вы про комментарий попавший в не топ, то в таких случаях не имеет значение какое личное отношение модератора к комментарию - там просто есть провокационное высказывание относящееся к болельщикам одного клуба, если был бы другой клуб, то была бы такая же реакция.
shur
shur
вчера в 23:39, ред.
..."Зенит" обязан Адвокату,
За тот период золотой !
За Супер Кубок , МЮ повержен!
Всё это Он ,никто иной!!!
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:33
Семья святое! Да и лет ему уже много
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:23
Семья превыше всего, да и пора уже отдохнуть самому
Гость
