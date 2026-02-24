«Аталанта» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 25 февраля 2026 года.
«Аталанта»
«Аталанта» провалила первый поединок в Лиге чемпионов в Германии и теперь команда постарается исправить результат уже на своем стадионе при поддержке болельщиков. Команде добавляет уверенности в себе недавняя победа над чемпионом Италии, но в матче с «Боруссией» Дортмунд надо отыгрывать два мяча, что может быть достаточно проблематично. Тем не менее, встреча обещает быть интересной и напряженной.
22 февраля «Аталанта» обыграла на своем поле «Наполи» (2:1), а 17 числа на выезде уступила «Боруссии» Дортмунд (0:2).
«Боруссия» Дортмунд
«Боруссия» может быть довольна результатом в первой игре, хотя два мяча не является безоговорочным преимуществом. Для хозяев важно не проиграть стартовую часть поединка и не дать сопернику сократить отставание слишком быстро. В случае забитого мяча гости наверняка надломят соперника, после чего хозяевам будет максимально сложно оправиться.
21 февраля «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «РБ Лейпциг» (2:2), а 17 февраля обыграла «Аталанту» (2:0).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «Аталанта» – 2.05
- Ничья – 3.85
- Победа «Боруссия» Дортмунд – 3.25
Статистика
- «Аталанта» выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Боруссии» Дортмунд на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Три из четырех матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.85. Предполагаем, что хозяева будут нацелены на ворота соперника, но и «Боруссия» Дортмунд реализует свои моменты, что может теоретически привести к результативной ничьей.