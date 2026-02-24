«Аталанта» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1771962647

вчера, 22:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 25 февраля 2026 года.

«Аталанта»

«Аталанта» провалила первый поединок в Лиге чемпионов в Германии и теперь команда постарается исправить результат уже на своем стадионе при поддержке болельщиков. Команде добавляет уверенности в себе недавняя победа над чемпионом Италии, но в матче с «Боруссией» Дортмунд надо отыгрывать два мяча, что может быть достаточно проблематично. Тем не менее, встреча обещает быть интересной и напряженной.

22 февраля «Аталанта» обыграла на своем поле «Наполи» (2:1), а 17 числа на выезде уступила «Боруссии» Дортмунд (0:2).

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» может быть довольна результатом в первой игре, хотя два мяча не является безоговорочным преимуществом. Для хозяев важно не проиграть стартовую часть поединка и не дать сопернику сократить отставание слишком быстро. В случае забитого мяча гости наверняка надломят соперника, после чего хозяевам будет максимально сложно оправиться.

21 февраля «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «РБ Лейпциг» (2:2), а 17 февраля обыграла «Аталанту» (2:0).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Аталанта» – 2.05

Ничья – 3.85

Победа «Боруссия» Дортмунд – 3.25

Статистика

«Аталанта» выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Боруссии» Дортмунд на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три из четырех матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.85. Предполагаем, что хозяева будут нацелены на ворота соперника, но и «Боруссия» Дортмунд реализует свои моменты, что может теоретически привести к результативной ничьей.