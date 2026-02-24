Мбаппе может пропустить матч «Реал» — «Бенфика»

1771961906

сегодня, 22:38

Форвард «Реала» может пропустить завтрашний матч плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики», сообщает L’Équipe. По данным издания, у француза болевые ощущения в левом колене, и его участие в игре находится под вопросом.

В первой встрече, состоявшейся в Лиссабоне на прошлой неделе, «Реал» победил 1:0.