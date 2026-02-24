Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниЛига чемпионов 2025/2026

Мбаппе может пропустить матч «Реал» — «Бенфика»

сегодня, 22:38
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаЗавтра в 23:00 Не начался

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе может пропустить завтрашний матч плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики», сообщает L’Équipe. По данным издания, у француза болевые ощущения в левом колене, и его участие в игре находится под вопросом.

В первой встрече, состоявшейся в Лиссабоне на прошлой неделе, «Реал» победил 1:0.

Подписывайся в ВК
Все новости
Лофтус-Чик получил серьёзную травму головы в матче «Милана»
Вчера, 22:38
Эстевао пропустит матч «Челси» с «Бернли»
21 февраля
Второй за неделю игрок «Аякса» выбыл до конца сезона из-за травмы колена
20 февраля
Участие защитника «Реала» Хёйсена в ответной игре с «Бенфикой» под вопросом
20 февраля
Гави вернулся к тренировкам с «Барселоной»
20 февраля
Слот рассчитывает на возвращение Исака на поле в концовке сезона
20 февраля
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 23:40
Его ещё с Осасуной надо было на скамейке держать.
Sergo81
Sergo81
сегодня в 23:36
И без него Бенфику порвут. Уверенная победа и Вини забьёт
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:24
.Ну как же ждами мы его ребята,
Когда в Париже Он ещё играл!
Один раз сильно продинамил!
Ну а когда пришёл,
Играть вдруг перестал!
В Реале хлопанье глазами,
На вездесущее табло,
Его привычка нас достала!
Касание мяча и сново на него!
И как не вспомнить Друже Рона!
Его финты-рывки на поле без конца!
Умение открыться несомненно,
Лихие были времена!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 23:21
С возрастом скорость потеряет, и травмы почаще..не видать Мбаппе ЗМ и кубка лиги чемпионов. ПСЖ будет только насмехаться над ним
y-ago
y-ago
сегодня в 22:56
Даже если Мбаппе сыграет, это едва ли что-то поменяет: команда в таком состоянии, что шансов на победу почти нет. Мне, как болельщику остаётся только с сожалением наблюдать и надеяться, что хоть какой-то проблеск игры будет.
Capral
Capral
сегодня в 22:43
Для нынешнего Реала, что с ним, что без него...
shur
shur
сегодня в 22:42
...Опять судьба даёт нашему неповторимому Винисиусу шанс,
сделать одному историческую победу над прыщавами!!!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 22:40
ощущения это ничего страшного. начать со скамейки может, а там видно будет. возможно и без него все решат, а нет так во втором выйдет на усиление
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 