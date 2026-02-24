Мбаппе может пропустить матч «Реал» — «Бенфика»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе может пропустить завтрашний матч плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики», сообщает L’Équipe. По данным издания, у француза болевые ощущения в левом колене, и его участие в игре находится под вопросом.
В первой встрече, состоявшейся в Лиссабоне на прошлой неделе, «Реал» победил 1:0.
Когда в Париже Он ещё играл!
Один раз сильно продинамил!
Ну а когда пришёл,
Играть вдруг перестал!
В Реале хлопанье глазами,
На вездесущее табло,
Его привычка нас достала!
Касание мяча и сново на него!
И как не вспомнить Друже Рона!
Его финты-рывки на поле без конца!
Умение открыться несомненно,
Лихие были времена!!!
