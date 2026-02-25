«Ювентус» – «Галатасарай»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1771970640

сегодня, 01:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Ювентус» – «Галатасарай», который состоится 25 февраля 2026 года.

«Ювентус»

«Ювентус» проиграл большинство последних матчей, а в первой игре уступил «Галатасараю» и вовсе в три мяча. Туринский клуб должен отыграть это все на своем стадионе, однако при последних результатах, выиграть с такой разницей будет очень непросто. Тем не менее, хозяева готовы отдать все силы, чтобы вернуть интригу в это противостояние и побороться за проход дальше.

21 февраля «Ювентус» проиграл «Комо» (0:2), а 17 числа команда уступила «Галатасараю» (2:5) в рамках Лиги чемпионов.

«Галатасарай»

«Галатасарай» всегда мощно играет на своем поле, но даже самые ярые фанаты клуба не ожидали такого счета. Турецкий клуб имеет преимущество в три мяча и теперь нужно больше думать об обороне, ведь соперник еще не сдался и будет предпринимать попытки отыграться, поэтому встреча будет очень непростой, хотя упустить такое преимущество будет настоящим провалом для команды из Стамбула.

21 февраля «Галатасарай» проиграл на выезде «Коньяспору» (0:2), а 17 числа команда разгромила «Ювентус» в Лиге чемпионов (5:2).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Ювентус» – 1.5

Ничья – 5

Победа «Галатасарай» – 5.6

Статистика

«Ювентус» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Галатасарай» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ювентус» проиграл три из пяти последних встреч с «Галатасараем» при одной победе

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что хозяева выиграют ответную встречу, но вряд ли этого хватит, чтобы пройти в следующий раунд.