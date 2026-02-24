В Сенегале возмущены решением Марокко засудить фанатов по итогам финала КАН

1771961673

сегодня, 22:34

Премьер‑министр Сенегала осудил приговор марокканского суда в отношении 18 сенегальских болельщиков, осуждённых за беспорядки на поле после финала Кубка Африки.

По его словам, ситуация «вышла за рамки спорта», что он назвал прискорбным. Сенегальские болельщики были задержаны в Марокко после финала турнира 18 января, их обвинили в насилии в отношении сотрудников служб безопасности и нанесении ущерба. В четверг суд приговорил их к тюремным срокам от трёх месяцев до одного года, а также штрафам до 545 долларов.

«Кажется, это дело выходит за рамки спорта, и это досадно, — заявил премьер Османа Сонко в парламенте. — Для двух стран, которые называют друг друга друзьями, как Марокко и Сенегал, всё не должно было зайти так далеко».