«ПСЖ» – «Монако»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Монако», который состоится 25 февраля 2026 года.
«ПСЖ»
«ПСЖ» имел проблемы в первой игре с «Монако» в этом раунде Лиги чемпионов, но все-таки одержал победу и в качестве большого фаворита подходит к ответному поединку. Команда вернула лидерство в Серии А во многом за счет победы «Монако» над «Лансом», но для парижан не менее важен проход в 1/8 финала, ведь клуб из столицы Франции намерен защитить европейский титул и стать второй командой после «Реала», который смог это сделать в новой истории.
21 февраля «ПСЖ» обыграл на своем поле «Мец» (3:0), а 17 февраля команда на выезде переиграла «Монако» в Лиге чемпионов (3:2).
«Монако»
«Монако» мог сделать сенсацию в первой игре, но после того как команда повела в 2 мяча и отбила пенальти, в какой-то момент все посыпалось. Теперь команде из одноименного княжества придется совершать подвиг в Париже и все это без Александра Головина, который получил в первой игре прямую красную карточку. Гости постараются выглядеть достойно и навязать борьбу за выход в следующий раунд.
21 февраля «Монако» обыграл уже бывшего лидера Лиги 1 «Ланс» (3:2), а 17 числа проиграл «ПСЖ» в Лиге чемпионов (2:3).
Котировки БК Pinnacle 888
- Победа «ПСЖ» – 1.28
- Ничья – 6.3
- Победа «Монако» – 9
Статистика
- «ПСЖ» проиграл три из десяти последних поединков во всех турнирах
- «Монако» выиграл лишь три встречи из десяти последних на выезде во всех турнирах
- «ПСЖ» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Монако»
Прогноз
Поставить на победу «ПСЖ» с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.68. Предполагаем, что «Монако» будет стараться отыграться, что приведет к ошибкам в обороне, которым воспользуется соперник.