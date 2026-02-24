Top.Mail.Ru
вчера, 23:12
«ПСЖ» – «Монако»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Монако», который состоится 25 февраля 2026 года.

«ПСЖ»

«ПСЖ» имел проблемы в первой игре с «Монако» в этом раунде Лиги чемпионов, но все-таки одержал победу и в качестве большого фаворита подходит к ответному поединку. Команда вернула лидерство в Серии А во многом за счет победы «Монако» над «Лансом», но для парижан не менее важен проход в 1/8 финала, ведь клуб из столицы Франции намерен защитить европейский титул и стать второй командой после «Реала», который смог это сделать в новой истории.

21 февраля «ПСЖ» обыграл на своем поле «Мец» (3:0), а 17 февраля команда на выезде переиграла «Монако» в Лиге чемпионов (3:2).

«Монако»

«Монако» мог сделать сенсацию в первой игре, но после того как команда повела в 2 мяча и отбила пенальти, в какой-то момент все посыпалось. Теперь команде из одноименного княжества придется совершать подвиг в Париже и все это без Александра Головина, который получил в первой игре прямую красную карточку. Гости постараются выглядеть достойно и навязать борьбу за выход в следующий раунд.

21 февраля «Монако» обыграл уже бывшего лидера Лиги 1 «Ланс» (3:2), а 17 числа проиграл «ПСЖ» в Лиге чемпионов (2:3).

Котировки БК Pinnacle 888

  • Победа «ПСЖ» – 1.28
  • Ничья – 6.3
  • Победа «Монако» – 9

Статистика

  • «ПСЖ» проиграл три из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «Монако» выиграл лишь три встречи из десяти последних на выезде во всех турнирах
  • «ПСЖ» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Монако»

Прогноз

Поставить на победу «ПСЖ» с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.68. Предполагаем, что «Монако» будет стараться отыграться, что приведет к ошибкам в обороне, которым воспользуется соперник.

