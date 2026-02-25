«Будё-Глимт» победил «Интер» и вышел в 1/8 финала ЛЧ

В ответном стыковом матче Лиги чемпионов норвежский коллектив «Будё-Глимт» одержал победу над итальянским «Интером» на его поле, стадионе «Джузеппе Меацца», со счетом 2:1. Этот результат позволил скандинавам пройти в следующую стадию турнира, 1/8 финала.
Исход встречи решили точные удары Йенса Петера Хёуге на 58-й минуте и Хокона Эвьена на 72-й минуте в составе «Будё-Глимта». Итальянцы смогли ответить лишь одним голом от Алессандро Бастони на 77-й минуте. Таким образом, по сумме двух матчей «Будё-Глимта» победил со счетом 5:2.
Защищал ворота норвежской команды российский вратарь Никита Хайкин. Этот поединок стал для Хайкина десятым в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.
Понравился Хайкин, спокойно, уверенно, что должен был брать брал. Во второй половине игры итальянцы перешли на навесы, что значительно упростило игру, но даже в этой ситуации Интер мог забить. Норвеги спокойно защищались, грамотно переходили от обороны к атаке и победили, еще одно фаворита, с чем я команду и поздравляю!!!
Удачи им в дальнейшем!!!
Для "полного счастья" осталось пропустить 3-й кряду мундиаль.
По игре мне непонятна позиция тренера Интера. Ну неужто по первому тайму не видно, что весь верх викинги снимают без проблем ? К чему во 2-й 45-ке продолжать тупо вешать мяч после каждого корнера и при каждой фланговой атаки ? Разве некому у миланцев покатать снаряд низом ?
Поразительное однообразие, помноженное на упрямство - сегодняшний Интер.
Норвеги...
Молодцы, что встречали соперника не у своей штрафной, а в середине поля, лишая на корню слаженных действий полузащиты Милана. Прекрасная физ подготовка, дисциплина и , как говорил ранее, шикарные опорные защитники сделали гостям результат, с чем я их поздравляю.
