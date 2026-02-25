Top.Mail.Ru
«Будё-Глимт» победил «Интер» и вышел в 1/8 финала ЛЧ

сегодня, 00:51
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 2Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-ГлимтМатч завершен

В ответном стыковом матче Лиги чемпионов норвежский коллектив «Будё-Глимт» одержал победу над итальянским «Интером» на его поле, стадионе «Джузеппе Меацца», со счетом 2:1. Этот результат позволил скандинавам пройти в следующую стадию турнира, 1/8 финала.

Исход встречи решили точные удары Йенса Петера Хёуге на 58-й минуте и Хокона Эвьена на 72-й минуте в составе «Будё-Глимта». Итальянцы смогли ответить лишь одним голом от Алессандро Бастони на 77-й минуте. Таким образом, по сумме двух матчей «Будё-Глимта» победил со счетом 5:2.

Защищал ворота норвежской команды российский вратарь Никита Хайкин. Этот поединок стал для Хайкина десятым в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

Источник: itar-tass.com
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 01:34
Скудетто важнее ☝️
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:33
Утерли нос Интеру молодцы
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:25, ред.
Обязательно увидимся, Дружище!!!
Доброй ночи!!!)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:23, ред.
...нет всё таки наша лапша вкуснее спагетти !!!!!! Спок ночи, Минхерц! Wir sehen uns wieder!
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:23
Ну, если Гвард снова проиграет норвегам, я его лично уволю...)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:21, ред.
Рад, что БГ прошел Интер. И самое интересное, в плей офф норвежцам достанется или МанСити, или Спортинг. Гвардиола наверно, хочет другого соперника))) жеребьевка в пятницу...хочу чтоб был Реал-МанСити.. Буде Глимт - Спортинг
Wiamdex
Wiamdex ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:21
Самое интересное, что хотя у Норвегии нет лимита на легионеров, но заявка на матч должна в основном формироваться из доморощенных игроков (из академии клуба). Как я понимаю их клубы обязаны давать игровое время своим воспитанникам.
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:21
..да ещё с таким умный видом, мол какого --- подо мной нет никого,клоун!!!
Sergo81
Sergo81
сегодня в 01:17
Смотрел с интересом этот матч. Как только БГ атаковали большими силами, Интер сыпался как карточный домик в обороне. В атаке не хватило Лаутаро. Так бы дожали, конечно, в защите временами у БГ был пожар.
y-ago
y-ago
сегодня в 01:17
Это уже не просто «неожиданность» — это настоящая европейская сенсация.
Победа Будё-Глимт на «Джузеппе Меацца» над Интер — это история из разряда тех, о которых потом вспоминают годами. Причём не вымученные 0:1 с автобусом, а уверенные 2:1 в гостях и 5:2 по сумме двух матчей. Это уже не случайность — это, похоже, системность.
Норвежцы не просто терпели — они играли. Хёуге и Эвьен забили хладнокровно, без паники. А «Интер» выглядел тяжеловесно, местами растерянно, будто не до конца верил, что его вообще можно выбить.
Отдельный штрих — Никита Хайкин. Российский вратарь в основе команды, которая выбивает гранда из Серии А — звучит как сюжет для футбольного фильма.
Для «Интера» это болезненный щелчок по самолюбию. Для «Будё-Глимта» — шаг из категории «дерзкий андердог» в категорию «серьёзный европейский раздражитель».
eqytb2afdj2c
eqytb2afdj2c
сегодня в 01:17, ред.
В пору некрологи по итальянскому футболу писать. Норвеги дерут Италию что на уровне сборной, что на клубном уровне.
Для "полного счастья" осталось пропустить 3-й кряду мундиаль.

По игре мне непонятна позиция тренера Интера. Ну неужто по первому тайму не видно, что весь верх викинги снимают без проблем ? К чему во 2-й 45-ке продолжать тупо вешать мяч после каждого корнера и при каждой фланговой атаки ? Разве некому у миланцев покатать снаряд низом ?
Поразительное однообразие, помноженное на упрямство - сегодняшний Интер.
Норвеги...
Молодцы, что встречали соперника не у своей штрафной, а в середине поля, лишая на корню слаженных действий полузащиты Милана. Прекрасная физ подготовка, дисциплина и , как говорил ранее, шикарные опорные защитники сделали гостям результат, с чем я их поздравляю.
матос
матос
сегодня в 01:13
Козлы сссска!!!!!!! 79...... Сь так 79.... Сь киву пока мне Конте напоминает, в чемпе норм а в ЛЧ засада надеюсь пока.... Земляков Бьерндалена с победой и заслуженным выходом в 1/8 ЛЧ
Capral
Capral
сегодня в 01:13, ред.
Даже не знаю как комментировать. С одной стороны, Интер имел достаточно моментов, чтобы перевернуть игру, создавал, обострял, но с другой, норвеги очень грамотно защищались, а в нужный момент выстрелили и сотворили еще одну сенсацию. Просто, Бёде-Глимт сборщик топовых скальпов!!! Конечно, глупейший привоз в первом мяче- недопустимо в такой игре. А второй гол- классическая, роскошная контр атака, в лучших традициях самого Интера...

Понравился Хайкин, спокойно, уверенно, что должен был брать брал. Во второй половине игры итальянцы перешли на навесы, что значительно упростило игру, но даже в этой ситуации Интер мог забить. Норвеги спокойно защищались, грамотно переходили от обороны к атаке и победили, еще одно фаворита, с чем я команду и поздравляю!!!

Удачи им в дальнейшем!!!
kmhb
kmhb
сегодня в 01:12, ред.
Да уж. Молодцы. Видно было, что индивидуально игроки уступают в классе. Местами действовали очень неуверенно и нервно. Но с точки зрения командной игры прям удовольствие было смотреть. От Интера ждал большего. По сути за два матча создали очень мало действительно опасных моментов, где можно было сказать, что Интеру не хватило везения. Абсолютно заслуженный проход Норвежцев.
Wiamdex
Wiamdex
сегодня в 01:12
Летом будет грандиозная распродажа у викингов, особенно если на чм стрельнут.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:10
Нравится как БГ играет. Без боязни. Всегда атакующий футбол. Никаких нырков и симуляцией. И при том почти нет легионеров.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:09
такими темпами Италия не то что пятое не заслужила. а четвертое потеряет место в ЛЧ. завтра сольют Бергамо и Юве. Интер конечно писец удивил, подозревал что разрыва соперника не будет. ну думал 2-0 и дополнительное. теперь к команде без вопросов. накидать команде из Италии в гостях это уже заслуженный выход.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 01:08
Буде-Глимт - команда-открытие этого сезона: уничтожает грандов, как семечки)
И что там многие говорили, что Интер дома их уничтожит? А ведь норвежцы уверенно и заслуженно прошли дальше.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:07
Не зря Аканджи слили горожане, на ровном месте привёз.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:04, ред.
Вот так сенсация подъехала!!))
Норвеги- молодцы, с победой!))) Интеру стыд и позор...
