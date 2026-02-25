«Будё-Глимт» победил «Интер» и вышел в 1/8 финала ЛЧ

1771969902

сегодня, 00:51

В ответном стыковом матче Лиги чемпионов норвежский коллектив «Будё-Глимт» одержал победу над итальянским «Интером» на его поле, стадионе «Джузеппе Меацца», со счетом 2:1. Этот результат позволил скандинавам пройти в следующую стадию турнира, 1/8 финала.

Исход встречи решили точные удары Йенса Петера Хёуге на 58-й минуте и Хокона Эвьена на 72-й минуте в составе «Будё-Глимта». Итальянцы смогли ответить лишь одним голом от Алессандро Бастони на 77-й минуте. Таким образом, по сумме двух матчей «Будё-Глимта» победил со счетом 5:2.

Защищал ворота норвежской команды российский вратарь Никита Хайкин. Этот поединок стал для Хайкина десятым в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.