Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияЧемпионат мира 2026

Колосков оценил возможность переноса ЧМ из Мексики

сегодня, 21:34

Почетный президент Российского футбольного союза и почетный член ФИФА Вячеслав Колосков поделился мнением о возможности переноса ЧМ-2026 из Мексики, где усилились беспорядки на фоне ликвидации главы влиятельного наркокартеля.

Конечно, это не приведет к переносу матчей финальной части чемпионата мира из Мексики, до игр еще 3,5 месяца. Это ведь локальная история, думаю, что скоро все закончится, поэтому нет сомнений, что матчи чемпионата мира пройдут в Мексике, как было запланировано. Нет таких дедлайнов, чтобы понимать, нужно ли переносить или нет. Все будет оцениваться по ситуации. Все-таки в ФИФА сидят не простые люди, они умеют прогнозировать, что и как будет. Если будет какая-то опасность, то мгновенно отреагируют. Но на сегодняшний день ни о какой опасности для переноса речи не идет.

Подписывайся в ВК
Все новости
Матч между Мексикой и Исландией состоится, несмотря на беспорядки
Сегодня, 17:20
Матч Кубка России «Арсенал» — «Локомотив» состоится в Химках
Сегодня, 13:44
Алаев объяснил, почему «Спартак» не выступил на Зимнем кубке РПЛ
Сегодня, 12:39
Игры чемпионата Аргентины перенесут из-за коррупционного скандала
Сегодня, 09:55
Тренер Мали сообщил, что игра против России состоится в Краснодаре
18 февраля
Женская молодежная сборная России сыграет три товарищеских поединка
18 февраля
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 