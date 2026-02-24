Колосков оценил возможность переноса ЧМ из Мексики

Почетный президент Российского футбольного союза и почетный член ФИФА поделился мнением о возможности переноса ЧМ -2026 из Мексики, где усилились беспорядки на фоне ликвидации главы влиятельного наркокартеля.

Конечно, это не приведет к переносу матчей финальной части чемпионата мира из Мексики, до игр еще 3,5 месяца. Это ведь локальная история, думаю, что скоро все закончится, поэтому нет сомнений, что матчи чемпионата мира пройдут в Мексике, как было запланировано. Нет таких дедлайнов, чтобы понимать, нужно ли переносить или нет. Все будет оцениваться по ситуации. Все-таки в ФИФА сидят не простые люди, они умеют прогнозировать, что и как будет. Если будет какая-то опасность, то мгновенно отреагируют. Но на сегодняшний день ни о какой опасности для переноса речи не идет.